Bugün dünya liderlerini korkutan şey, tek başına toplar, tüfekler değil. O yüzden kimse Çin'in silah gücünden bahsetmiyor. Zaten dünya liderliği için tehdit görünen ülke artık Rusya da değil.

Teknolojide çağ atlayan Çin'in; ABD başta olmak üzere Batı’nın, Yeni Sanal Dünya’da rekabette en az 2-3 yıl öne geçmesi günümüz dünyasında çok büyük bir fark. O yüzden ticaret savaşları yerini teknoloji savaşlarına bıraktı.

Hangi endüstriye bakarsanız bakın; çipler, robotlar, yapay zekâ, bulut, siber güvenlik alanındaki adımlar önümüze çıkıyor. Tüm endüstrilerde rekabetin tabanında dijital dönüşüm ve bir anlamda Yeni Sanal Dünya var.

Bu dünya aslında sanal ve gerçeğin birbirine girdiği, çizgilerin yok olduğu bir dünya. Bu dünyanın unsurlarını sayalım:

1- Blockchain

2- Metaverse

3- Yapay Zekâ

4- Bulut Teknolojisi

5- 5G

6- Siber Güvenlik

Bağımsızlığın simgesi bu 6 madde; artık bunları gidip almak değil, bunların içinde geliştirici olmak gerekiyor.

Bu maddeleri biraz açalım.

1- BLOCKCHAIN: Hâlâ pek içinde yokuz. Oysa yeni internet, Web 3.0 olarak adlandırdığımız “merkeziyetsiz” yeni dünya düzeninin altyapısı oluşturuluyor. Her türlü uygulama artık bu teknoloji, bu veri yapısı üzerine inşa ediliyor. Bir an önce Blockchain teknoloji merkezleri kurulmalı, şirketler ve devlet sistemi için tüm yeni teşvikler bu alanlarda yoğunlaşmalı.

2- METAVERSE: Sanal dünyanın yeni yüzü. Sanal dünya kendini buralarda görünür kılıyor, burada ifade ediyor. Reklam, pazarlama, ürün tanıtımı, eğitim gibi normal dünya fonksiyonlarının sanal aynası olma yolunda ilerliyor.

3- YAPAY ZEKÂ: Akıllı sistemler, öğrenen makineler, robotlar, yapay zekâ teknolojileriyle donanıyor ve kendi kendine gelişiyor. Yetişmek çok zor. İçinde olmalısınız

4- BULUT TEKNOLOJİSİ: Bütün teknolojilerin ana kucağı. Her şey onda toplanıyor, onun üzerinden işliyor. Sistemleri hızlandırıyor. Teknolojileri kendinin geliştirmesi gerekmiyor. KOBİ’ler gibi pek çok kuruluşun teknolojiye ulaşamayan oyuncuları için gelişim açısından devrim niteliği taşıyor.

5- 5G: Tüm bu teknolojilerin kesintisiz ve hızlı çalışmasının garantisi. Gecikmesiz ulaşan veri, her yerde her şeyi mümkün kılıyor. Kilometrelerce öteden ameliyat yapmak, Metaverse’de kesintisiz ve her yerde olmak 5G ile mümkün oluyor. Bir de buna Elon Musk'ın “Uzay Tabanlı İletişim Sistemleri” eklenirse tüm dünya kapsam içinde yer alacak.

6- SİBER GÜVENLİK: Bir teknolojiyi, bir veriyi üretmenin yanı sıra onu korumak, dünyadaki en zor iş olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde sadece teknolojiyi üretmek, yaratmak, iletmek değil, aynı zamanda korumak en önemli fonksiyonlardan biri olacak. Verisini koruyamayan da ayakta kalamayacak.

Geleceğimizi planlarken özellikle gençlerimizin yukarıda sıraladığım 6 unsuru (düzenleyiciyi) hiç hatırlarından çıkarmamaları çok önem arz ediyor.

Geleceğin dünyası başka bir dünya olacak.