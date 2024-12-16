Türkiye Fide Üreticileri Birliği Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kayhan Yıldırım, Kayapa OSB’de faaliyet gösteren Burpol Polimer Plastik’i ziyaret ederek, kurucu ortak ve genel müdür İlkay Yıldırım ile görüştü.

Tarım sektöründe geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularının değerlendirildiği görüşme hakkında bilgi veren Yıldırım, tarımsal üretimde, dayanıklı ve uygun maliyetli olması nedeniyle plastiğin yoğun olarak kullanıldığını belirterek, “Tarımsal üretimde, başta seralar, sulama sistemleri ve paketleme malzemeleri olmak üzere yoğun olarak plastik ürünler kullanılıyor. Ancak, geleneksel plastikler biyolojik olarak parçalanmadıkları ve çevresel kirliliğe yol açtıkları için sürdürülebilir tarım açısından sorun oluşturabilirler” diye konuştu.

Tarımda kullanılan plastik esaslı geri dönüşümlü ürünler ve bu ürünlerin performansının yükseltilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Yıldırım, tarımsal ürünlerde geri dönüşümlü plastik ürünlerin kullanılmasının önemli bir konu olduğunu, ancak bu konuda dikkatli bir denge kurulması gerektiğini söyledi.

Mikroplastikler birikebilir

İlkay Yıldırım, plastik kullanımının “dayanıklılık ve verimlilik”, “geri dönüşüm potansiyeli” ve “maliyet avantajı” gibi nedenlerle yaygın olarak tercih edildiğini, ancak geri dönüştürülmemiş veya uygun şekilde atılmamış plastiklerin kullanılması durumunda hem toprağın, hem de su kaynaklarının kirlenebileceğini ve tarımsal alanlarda mikroplastiklerin birikebileceğini ifade etti. Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bitki bazlı biyoplastikler veya doğal liflerden yapılan malzemeler tarımsal uygulamalarda daha çevre dostu olabilir. Burpol’ün uzun dönemdeki organik plastik compound yatırımlarını dikkatle inceleyen Kayhan Yıldırım konuyu sektör paydaşları ile paylaşacaklarını bildirdi. Sonuç olarak, tarımda geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımı maliyet avantajı ve çevresel katkı sağlayabilir. Ancak uzun vadede plastik yerine daha sürdürülebilir, biyolojik olarak parçalanabilir, doğada eriyen malzemelerin tercih edilmesi çevrenin koruması açısından daha önemlidir.”