Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde gerçekleştirilen programda teknoloji yazarı ve trend avcısı M. Serdar Kuzuloğlu, sinirbilim ve insan davranışları üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Sinan Canan, Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, Teacher X kurucusu Dr. Işıl Boy Ergül, matematik eğitimci Doç. Dr. Burak Karabey, eğitim teknolojileri uzmanı Lara Özer ve Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve Yenilikçi Eğitim Geliştirme Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Samur ile yönetmen ve görüntü yönetmeni Ozan Sihay sunumlarıyla bilgi paylaşımında bulundular. Programın atölyeler bölümünde ise ‘Eğitimde Yapay Zeka’, ‘Eğitimde Üretken Yapay Zeka Araçları İle Ders Tasarımı’ ve ‘Yapay Zeka ile Geleceği Aralayın’ konuları ele alındı.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya, “Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor ve eğitimin geleceğini şekillendiren en kritik güçlerden biri haline geliyor. Yapay zeka, eğitim süreçlerini bireyselleştirmekten öğrenme deneyimlerini zenginleştirmeye kadar geniş bir potansiyele sahip. Doğru şekilde yönlendirildiğinde yapay zeka, eğitimde fırsat eşitliğini artırabilir, öğretmenlerin yükünü hafifletebilir ve öğrencilerin potansiyellerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlayabilir. Ancak bu gelişmeler etik, sosyal ve pedagojik soruları da beraberinde getiriyor” dedi.