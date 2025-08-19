SYK Tekstil, TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2025-1 çağrısı kapsamında sunduğu “Kenevir Esaslı Karışım Kumaşların Terbiyesine Yönelik Çevre Dostu Üretim Olanaklarının Araştırılması” başlıklı proje ile destek almaya hak kazandı. Şirketten yapılan açıklamada, proje kapsamında sürdürülebilir tekstil ürün ve süreçleri üzerinde gerçekleştirilecek inovatif çalışmalarla sektöre değer katılmasının hedeflendiği belirtildi. SYK Tekstil Ar-Ge Merkezi ekibi ve akademik danışmanlar, projeye katkılarından dolayı tebrik edildi. Bu çalışma ile hem çevre dostu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi hem de sektörün yenilikçi ve sürdürülebilir çözümlerle buluşturulması amaçlanıyor.