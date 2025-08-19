ÖZEL HABER

2004 yılında iş elbiseleri kumaşları ve şartnameli teknik kumaş üretimiyle sektöre adım atan firmamız, kaliteye verdiği önem ve sürekli gelişim vizyonu sayesinde kısa sürede güçlü bir marka konumuna ulaştı. ISO 9001 kalite belgesiyle üretim standartlarımızı tescillerken, Oeko-Tex sertifikası ve çevre dostu üretim anlayışımızla uluslararası normlara uyum sağladık. Çevreye duyarlı sertifikalarla desteklenen bu yaklaşım, sürdürülebilirlik vizyonumuzun temelini oluşturuyor.

Temiz enerji ile geleceğe güçlü adım

Sürdürülebilirlik yolculuğumuzun en önemli adımlarından biri, yenilenebilir enerjiye yaptığımız büyük yatırım oldu. 107 bin metrekarelik alanda kurulan 3,8 MW’lık Güneş Enerji Sistemi (GES) tesisi, gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir dünya hedefimize katkı sağlıyor ve temiz enerji kullanımında sektöre örnek oluyor. Genel Koordinatör Yardımcımız Yavuzhan Özdemir’in de belirttiği gibi: “Gelecekte de sürdürülebilirlik ve inovasyon odaklı projelerimize devam edeceğiz. Bu yatırımlar hem çevresel etkimizi azaltacak hem de sektördeki liderliğimizi pekiştirecek.”

Ar-Ge ile güçlenen ürün yelpazesi

Ar-Ge çalışmalarımız; medikal kumaşlardan (AKRİMED) iş kıyafetleri ve koruyucu kumaşlara (AKRİTECH), endüstriyel çözümlerden (IYYI) fonksiyonel ve outdoor grubu kumaşlara kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Su geçirmez, nem emici, antibakteriyel ve antistatik özelliklere sahip teknik kumaşlarımız; sağlık sektöründen ağır sanayiye, spor giyimden doğa sporlarına kadar pek çok alanda yüksek performans sunuyor. Dünya trendlerini yakından izleyerek geliştirdiğimiz inovatif ürünlerimiz hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda güçlü bir talep görüyor.