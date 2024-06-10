Alanında dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan Londra merkezli International Property Awards tarafından düzenlenen ödül törenine birçok ülkeden yoğun katılım sağlandı. Tayland’ın başkenti Bangkok’ta gerçekleşen International Property Awards’ın Asya Pasifik Grubundaki yarışmaya Hasan Sözüneri Mimarlık, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te hayata geçireceği ‘Hills Blue Mix Used’ projesiyle katılım sağladı. Sözüneri Mimarlık 3 kategoride toplam beş ödülün sahibi oldu. En İyi Karma Kullanım Mimarisi, En İyi Yüksek Katlı Konut Mimarisi, En İyi Çoklu Konut Mimarisi kategorilerinde Özbekistan’ın en iyisi ödülünü alan proje, aynı zamanda iki dalda Asya Pasifik grubunun diğer ödüllü projeleriyle dünya seçmesine katılmaya da hak kazandı.

Yüksek Mimar Hasan Sözüneri, “İlham verici tasarımların ortaya çıkması ekip çalışmasının başarısıyla gerçekleşiyor. Bu anlamda tüm çalışma arkadaşlarımızın emekleri çok büyük. Çok değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde mimarlık hizmetleri vermeye devam edeceğiz. Bugüne kadar değişik ölçeklerde ürettiğimiz çok sayıdaki konut, ticaret, sanayi, turizm, sağlık, eğitim, spor ve karma kullanımlı projelere yurt içi ve yurt dışında yenilerini ekleyeceğiz. Kentimize ve ülkemize mesleğimizle ilgili hizmete devam edeceğiz." dedi.