Sağlık Bakanlığı Kalite Sistemi Heyeti, Bakanlık tarafından 2007 yılında başlatılan ve sağlık hizmeti sunumunun belirlenen ilke ve standartlar esas alınarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile hazırlanan kalite değerlendirme çalışmaları kapsamında Eyrice ADSM’de temaslarda bulundu.

Bursa’da özel ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan ve kalite değerlendirme süreci kapsamında yer alan tek sağlık kuruluş olduklarını belirten Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice, “Eyrice ADSM olarak, hastalarımızın en yüksek standartlarda tedaviye ulaşması, nitelikli ve etkili sağlık hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için kalite ve akreditasyon sürecimizi aralıksız sürdürüyoruz” dedi.