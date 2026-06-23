Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve NOSAB Kurucu Başkanı Yalçın Aras ise konuşmasında şirketin kuruluş hikâyesini anlattı. 1976 yılında merhum ortağı Göçkin Aras ile çıktıkları yolculuğun bugün 50’nci yılına ulaştığını belirten Aras, yarım asırlık süreçte krizler, büyüme dönemleri ve zorlukların yaşandığını ifade etti. Türkiye’de şirket ömürlerinin ortalama 25-30 yıl arasında değiştiğine dikkat çeken Aras, 50 yılı aşan şirket sayısının oldukça sınırlı olduğunu söyledi. Aras, “Bir şirketi ayakta tutmak sadece ekonomik başarı değildir. Güven vermek, dostlukları korumak ve kurumsal hafıza oluşturabilmektir. Bugün dileğim Gökçelik’in yalnızca 100’üncü yılına değil, 200’üncü yılına da ulaşmasıdır” diye konuştu.

“Gazcılar’dan dünyaya uzanan başarı”

NOSAB Başkanı Erol Gülmez de Gökçelik’in Bursa’nın yerel bir markasından küresel bir oyuncuya dönüşmesinin önemli bir başarı hikâyesi olduğunu söyledi. Bu başarının yalnızca yöneticilerin değil, tüm çalışanların ortak emeğiyle ortaya çıktığını vurgulayan Gülmez, Gökçelik’in Bursa sanayisinin gelişimindeki önemli aktörlerden biri olduğunu kaydetti.

Gökçelik CEO’su Zafer Barış Yazan, konuşmasında şirketin zorlu dönemlerde gösterdiği dirence dikkat çekti. Küresel krizler ve ambargoların ihracatçı firmaları zorladığını belirten Yazan, buna rağmen yeni pazarlara açılarak büyümeyi sürdürdüklerini söyledi. Bugün Gökçelik ürünlerinin dünyanın 70’ten fazla ülkesinde bulunduğunu ifade eden Yazan, döviz kuru ile enflasyon arasındaki makasın ihracatçılar açısından önemli bir sorun oluşturduğunu ancak şirket olarak yatırımlarını sürdürdüklerini vurguladı. Gökçelik’in temel prensibinin sürekli yatırım olduğunu belirten Yazan, “27 yıllık çalışma hayatım boyunca iki yıl üst üste aynı şirkette çalışıyormuş hissine hiç kapılmadım. Her yıl yenilenen, her yıl büyüyen bir yapının parçası olduk” dedi.

Çalışanlara vefa

Gecenin sonunda Gökçelik bünyesinde 5, 10, 15, 20, 30, 40 ve 50 yıldır görev yapan çalışanlara teşekkür plaketi ve kıdem ödülleri verildi. Şirket yöneticileri, Gökçelik’in bugünlere gelmesinde emeği bulunan tüm çalışanlara teşekkür ederek, yarım asırlık başarı hikâyesinin gelecek nesillerle daha da büyüyerek devam edeceğini ifade etti. Gece 50.yıl pastasının kesilmesi ve konser ile sona