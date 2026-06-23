1997 yılında eğitim alanında başlayan girişimcilik yolculuğunu bugün çok sektörlü bir holding yapısına dönüştüren Seva Holding; eğitim, inşaat, sanayi, enerji, tarım ve hayvancılık, uluslararası yayıncılık, bilişim, mobilya, turizm ve gıda gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Holding bünyesinde 2500 çalışanı ile hem Türkiye hem de dünyaya genelinde çalışmalar yapan kurum Şahinkaya Vakfı aracılığıyla da sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir.

“Güvenli yapılar ve eşsiz tasarımlar” vizyonu

2007 yılında Şahinkaya İnşaat olarak faaliyetlerine başlayan Sevart İnşaat, 2023 yılında markalaşma sürecini tamamlayarak 20 yıllık sektörel deneyimi ile Seva Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürmeye başladı. Kurulduğu günden bu yana “Güvenli Yapılar” ve “Eşsiz Tasarımlar” temel yaklaşımıyla teknolojik sistemleri yenilikçi konseptler ve özgün mimari tasarımlarla bir araya getiren şirket; villa ve konut projelerinden otellere, iş ve yaşam merkezlerinden eğitim komplekslerine kadar geniş bir yelpazede projeler geliştiriyor. Seva Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Şahinkaya, günümüzde kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan, estetik değeri yüksek ve kent kimliğine katkı sağlayan yapıların ön plana çıktığını belirterek, Sevart İnşaat’ın da tüm projelerinde bu anlayışı benimsediğini ifade etti. Şirket bulunduğu bölgeye değer katan projeler geliştirerek Bursa’nın geleceğine katkı sunmayı amaçlıyor. Şahinkaya; Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini ve Bursa’nın gelişen yüzüne katkı sunmayı önemsediklerini belirtti.