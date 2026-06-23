Kampanya kapsamında yüzde 30’a varan indirim fırsatının üstelik Bamboo Yatak hediyesi de sunuluyor. Yeni oda kurmak ya da çocuklarının yaşam alanlarını yenilemek isteyen ailelere avantajlı bir alışveriş deneyimi sunan kampanya, Çilek’in estetik, güvenli ve fonksiyonel ürün anlayışını özel fırsatlarla bir araya getiriyor. Çocukların yaşına, ihtiyaçlarına ve kullanım alışkanlıklarına göre geliştirilen Çilek odaları; güvenli tasarımları, fonksiyonel çözümleri, uzun ömürlü yapıları ve 5 yıl garanti güvencesiyle ailelerin yaşamını kolaylaştırırken çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri yaşam alanları oluşturuyor. Yüksek nem emici özelliği ve sıcaklık dengesini korumaya yardımcı yapısıyla Bamboo Yatak, çocuklar için konforlu bir uyku ortamı sunuyor. Doğal bambu lifleriyle zenginleştirilen dokusu uyku alanında ferah ve rahat bir deneyime katkı sağlarken ergonomik yapısıyla da dikkat çekiyor. Normal satış fiyatı 11.999 TL olan ürün, kampanya kapsamında ailelerle buluşuyor. Yüksek nem emici özelliği ve sıcaklık dengesini korumaya yardımcı yapısıyla Bamboo Yatak, çocuklar için konforlu bir uyku ortamı sunuyor. Anti-alerjik özellikleriyle hijyenik bir uyku alanı oluşturmaya katkı sağlayan Bamboo Yatak, ergonomik yapısıyla da dikkat çekiyor. Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.