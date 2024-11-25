Bursa İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkan yardımcılığı ve İMSİAD Kentsel Dönüşüm Komisyonu Başkanlığı görevleri kapsamında Bursa’daki riskli yapı stoğunun en hızlı şekilde dönüşümü için mücadele verdiklerini belirten Adiloğlu, “Şehirlerde kentsel dönüşümden önce bir zihniyet dönüşümü gerçekleşmeli. Vatandaşlarımızı da kentsel dönüşüm konusunda bilinçlendirmeliyiz” diye konuştu.

Bursa’da deprem gerçeğini baz alarak Yıldırım’da hayata geçirecekleri sismik izolatörlü kentsel dönüşüm projeleri hakkında da bilgiler veren Muhammet Adiloğlu, “Bu projemizde asıl hedefimiz farkındalık oluşturmak. Devletimizin 100 yatak üzeri hastanelerde zorunlu kıldığı bu sismik izolatörlerin, konutlarda da kullanılmasının önemine dikkat çekme gayreti içerisindeyiz. Sismik izolatörler ise deprem esnasında depremi hissetmemizi en aza indirip, bizlere deprem sonrası can güvenliğinin yanında mal güvenliğini de sağlıyor. Bu sistem sayesinde deprem sonrası binalarımızda yaşamı devam ettirebiliyoruz.”