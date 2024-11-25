Türkiye çapında uzman isimlerin yer alacağı “Eğitimde Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Buluşma” Edutalks programı Özel Bursa Kültür Okulları Bademli Kampüsü’nde 7 Aralık’ta düzenlenecek.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, Bursa’da eğitim alanında her zaman ilklere imza attıklarını belirterek gerçekleştirdikleri etkinliklerde Türkiye’de ve dünyada tanınmış isimleri konuk ettiklerini söyledi.

Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yıldırım Bey Sırakaya da, düzenleyecekleri “Eğitimde Yapay Zeka: Geleceği Şekillendiren Buluşma” etkinliğine büyük önem verdiklerini söyleyerek alanında uzman isimleri konuk edeceklerini belirtti. Sırakaya, “Teknolojinin eğitime entgrasyonu, öğretim süreçlerindeki yenilikler ve yapay zekanın geleceği nasıl şekillendirdiği gibi konuları uzman isimlerle masaya yatıracağız. Teknoloji ve medya dünyasının dikkat çeken ismi M. Serdar Kuzuloğlu, sinirbilim ve insan davranışları üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Sinan Canan ve Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, vizyoner bakış açılarıyla bizlerle olacaklar” diye konuştu.