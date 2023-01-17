Kolortek’ten BUÜ’ye dev bağış

Kolortek Konsantre Boya Kimyevi Maddeler Tic. ve San. A.Ş. tarafından BUÜ Sağlık Hizmet­leri MYO’ya özel bir bağış yapıldı. MYO’nun ge­nel giderleri, teknolojik altyapısının yenilen­mesi ve akademik faaliyetlerinin güçlendirilmesini kapsayan toplam 6 milyon TL’lik bağış protokole Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Okul Müdürü Prof. Dr. Sinan Ça­vun ve Sungroup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suhemdam Urbay imza attı.

Rektör Kılavuz; “Biz mevcut şartlardan dolayı oturup şikayet etmiyoruz. Bize verilenlerle en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Türkiye’nin önde gelen bilim kurumlarından birisiyiz” açıklama­sında bulundu.