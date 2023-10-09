Kayfood, Turfood’a katıldı

Bursa endüstriyel yemek sektörü­nün çeyrek asırlık kuruluşu Kayra Ye­mek’in kuruluşu olan Kayfood’un Fine Gurme ve Dream Sauce markalarıyla geleneksel ev yapımı lezzetlerini ve dünya mutfağından geniş sos çeşitlerini Meri­nos Kongre Kültür Mer­kezi’nde gerçekleştirilen TURFOOD 4. Gıda Fuarı’nda sergiledi.

Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ih­racat yaptıklarını belirten Kayfood Ge­nel Müdürü Tayfun Kurdal; kendi mar­kaları olan Dream Sauce ve Fine Gurme haricinde Türkiye’nin önde ge­len markalarına ‘private label’ üretim de yaptıklarını kaydetti.

Kurdal; zincir otel, restoran ve lokan­taların işlerini fazlasıyla kolaylaştıra­cak ürün gamları ile Turfood’da öne çıktıklarını söyledi.