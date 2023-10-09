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Kayfood, Turfood’a katıldı
Kayfood, TURFOOD 4. Gıda Fuarı’nda; Dream Sauce ve Fine Gurme markaları ile yerini aldı.
Şirketler 09.10.2023, 18:27
Bursa endüstriyel yemek sektörünün çeyrek asırlık kuruluşu Kayra Yemek’in kuruluşu olan Kayfood’un Fine Gurme ve Dream Sauce markalarıyla geleneksel ev yapımı lezzetlerini ve dünya mutfağından geniş sos çeşitlerini Merinos Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen TURFOOD 4. Gıda Fuarı’nda sergiledi.
Almanya, Hollanda ve Belçika’ya ihracat yaptıklarını belirten Kayfood Genel Müdürü Tayfun Kurdal; kendi markaları olan Dream Sauce ve Fine Gurme haricinde Türkiye’nin önde gelen markalarına ‘private label’ üretim de yaptıklarını kaydetti.
Kurdal; zincir otel, restoran ve lokantaların işlerini fazlasıyla kolaylaştıracak ürün gamları ile Turfood’da öne çıktıklarını söyledi.
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