Bursa ve çevresinde 53 şarj istasyonu bulunan Arsima Enerji, bu istasyonların tamamında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan elektrik kullanarak elektrikli araç sahiplerine hizmet veriyor. Dağlıoğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu, çevreyi korumanın herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Arsima Enerji olarak, müşterilerimize sunduğumuz enerjiyi, kendi yenilenebilir enerji santrallerimizde üretiyoruz. Bu sayede sadece araç sahiplerine değil, çevremize de katkıda bulunuyoruz" dedi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürdürülebilir çevre açısından önemine dikkat çeken Erol Dağlıoğlu, Türkiye’nin coğrafi konumunun yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımı açısından büyük bir avantaj sunduğunu da belirtti. Tüm dünyada artan enerji ihtiyacının doğaya zarar vermeden karşılanmasının önemine dikkat çeken Dağlıoğlu, "Yenilenebilir enerji, dışa bağımlılığı azaltırken enerji verimliliğini artırır ve karbon emisyonlarını düşürerek çevre dostu bir enerji üretimi sağlar" diye konuştu.

Arsima Enerji’nin, çevreci vizyonuyla sadece bugünü değil, geleceği de hedeflediğini söyleyen Erol Dağlıoğlu, sürdürülebilirlik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak enerji sektörüne katkıda bulunmaya devam edeceklerini ifade etti. Şirketin yenilikçi projelerle Türkiye'deki enerji dönüşümüne öncülük etmeyi hedeflediğini de vurgulayan Dağlıoğlu, "Gelecekte daha temiz bir dünya için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.