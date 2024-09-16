İş hayatında kadınlara yönelik çalışmalara verilen destekler sayesinde kadınların iş gücüne katılım oranı, bu yıl geçen senenin ilk 6 ayına göre yüzde 2,5 arttı.

Kadınların çalışma hayatına aktif katılımını, aileyi ve toplumu güçlendiren temel değer olarak gören Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadınların iş gücüne katılımlarının artırılması ve çalışma hayatlarının kolaylaştırılması temel öncelikleri arasında yer alıyor.

Bakanlık, hükümetin kadınların iş gücüne katılımını artırmak için yürüttüğü çalışmalara çeşitli projeler geliştirerek destek oluyor. Bu kapsamda Bakanlık, "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 2018'den bugüne yaklaşık 750 bin kadına destek olarak ekonomik yardım, teşvik ve destek mekanizmalarına erişimlerini kolaylaştırdı.

Ayrıca "Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımı teşvik ediliyor. Proje kapsamında ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmalarla 1190 yeni kadın kooperatifi kuruldu.