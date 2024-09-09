Özbay Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Üyesi Simge Kaya, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

‘’Forklift türü iş makinesinin dar alanlarda istifleme yapamadığı depolarda yüksek raflara, yüksekliğe kadar yükleri kaldıran ve istifleyen makineleri kullanan operatörler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı istif makinesi operatör sertifikası almak zorunda. İstif makineleri bir yükü alarak 6 metreye kadar kaldırıp istifleyebilir. Forkliftin girmekte zorlandığı dar ve geniş manevra alanına sahip olmayan yerlerde istifleme makinesi yükü raflara kolaylıkla yerleştirebilir. 18 yaşını doldurmuş, sağlık yönünden operatör olmaya engel teşkil edecek fiziki rahatsızlığı bulunmayan, Türk Ceza Kanunun ilgili maddelerinde sabıka kaydı bulunmayan ve en az ilkokul mezunu olan herkes Milli Eğitim Bakanlığınca yetki verilen kurslara katılıp yapılan sınavlarda başarılı olduğu takdirde iş makinesi operatörü olabilir. Özbay İş Makineleri Kursumuz istif makinesi operatör sertifikasının yanı sıra forklift, elektrikli transpalet, manlift, beko-loder, greyder, ekskavatör, silindir, mobil ve tavan vinci ile çekme araçları için MEB onaylı iş makinesi operatör sertifikalarını da vermektedir.”