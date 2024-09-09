Fark yaratan ve doğayı düşünen restoranların, aynı felsefeyle üretilen mutfaklar aracılığıyla mümkün olacağının altını çizen İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, fonksiyonel faydalarıyla zamana değer katan akıllı fırın ailesi İnosmart ile de profesyonel mutfakların çözüm ortağı olduklarının altını çizdi.

44 yıldır Türkiye ve dünyada endüstriyel mutfak sektöründe ilklere imza attıklarını söyleyen Varlık, “bugün şeflerin ve restoranların kendileriyle gurur duyacakları mutfaklar yaratmalarında en çok tercih edilen çözüm ortaklarından biriyiz. Profesyonel mutfaklara getirdiğimiz akıllı ve inovatif çözümlerle tüm dünyada şeflerin ilk tercihi arasındayız. İnoksan, sektörde kendi Ar-Ge merkezi olan ilk endüstriyel mutfak markası olarak öne çıkıyor. Fark yaratan ürünlerle tasarlanmış bir mutfağın ancak çalışmalarıyla fark yaratan bir şefe, doğayı düşünen bir mutfağın ise ancak doğayı düşünerek tasarlanan mutfaklara ait olduğuna inanıyoruz. Mutfakta yüksek performans ile verim almanın yolununsa yüksek teknolojiyle üretilmiş fırınlardan geçiyor. İnosmart fırınları zamandan tasarruf etmeyi sağlayarak şeflerin işini kolaylaştıran işlevsel özellikler sunarken, yüzde 40’a varan enerji tasarrufuyla doğaya ve geleceğe de sahip çıkıyor” dedi.