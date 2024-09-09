Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde (DOSAB) 60 bin metrekare alan üzerine kurulu tesisinde yaklaşık 1200 çalışanıyla faaliyet gösteren Bursa’nın köklü sanayi kuruluşlarından Ermetal Şirketler Grubu, otomotiv, büro mobilyası, gıda ve plastik sektörlerinde 50 yılı aşkın süredir ülke ve kent ekonomisine katma değer sağlamaya devam ediyor. Temelleri 1972 yılında Erkalıp’ın kurulması ile atılan Ermetal Şirketler Grubu, daha sonraki yıllarda otomotiv sektörüne de adım atarak, Ermetal Otomotiv olarak sektördeki firmalar arasında kendisine sağlam bir yer edindi. Grup, büro mobilyası sektörüne de adını veren Bürosit’in 1989’da kurulması, gıda sektöründeki güvenilir marka Ergıda ve plastik sektörünün yükselen yıldızı Plasmot’un eklenmesiyle sürekli büyüme ve gelişme sürecine girdi.

Grup, çalışmalarını durmaksızın sürdürürken, son olarak Ermetal Ar-Ge Merkezi, Horizon 2020 Marie Skłodowska-Curie Actions altında desteklenen i-Weld projesi kapsamında akademisyenleri ağırladı. Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Proje yürütücüsü Liverpool John Moores University’den (İngiltere) Prof. James Ren, Universiti Malaya’dan (Malezya) Prof. Bushroa Abd Razak ve Prof. Mohd Hamdi Bin Abd Shukor ve University West’ten (İsveç) Prof. Americo Scotti ile Ermetal fabrika gezileri gerçekleştirdik. Otomotiv üretim süreçleri ve uygulamalarımız hakkında değerli bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Prof. Ren, fikirleri projeye dönüştürme konusunda tavsiyelerde bulundu. Prof. Razak ve Prof. Shukor yaptıkları bilimsel çalışmaların endüstriyel uygulamaları üzerine çalışmalarını paylaştı. Prof. Scotti’nin Ar-Ge ekibimize verdiği eğitim, WAAM yönteminin otomotiv sektöründeki potansiyel uygulamaları hakkında ekibimizin bakış açısını dönüştürdü. Saha ziyaretleri ve tartışmalar, gelecekteki potansiyel Ar-Ge projeleri için önemli adımlar atılmasını sağladı.

İş birliği devam edecek

Ziyaretlerin gerçekleştiği bu verimli yaz döneminin ardından, değerli profesörler ile olan iş birliğimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz.”