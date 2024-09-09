Bars Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kul, ürünün fabrika, depo gibi büyük yerlerdeki zemin tamirlerinde kullanıldığını ve kendi alanında Türkiye’de ilk ve tek zemin tamir harcı olduğunu söyledi. Kul, ürünün metal alaşımlı, yüksek dayanımlı, çok hızlı kuruyan, ağır trafiğe uygun olduğunu kaydederken, ürünün avantajlarıyla ilgili olarak şunları kaydetti:

“Fabrikalar, havaalanları, lojistik merkezleri, limanlar gibi endüstriyel zeminlerin tamirinde kullanılıyor. Normalde birçok zemin tamir harcı var ama bizim geliştirdiğimiz bu ürün reçine esaslı, dolayısıyla zeminle birlikte hareket edebilme kabiliyetine sahip. Çok sert ama esneyebiliyor. Uygulandığı yüzeye maksimum şekilde tutunuyor. Çatlamıyor, kırılmıyor, çok uzun ömürlü, Çok hızlı kuruduğu için üretimi alanlarındaki çalışma ortamını engellemiyor. İçeriğinde metal bileşenler olan, aşınma direnci çok yüksek tır, kamyon, forklift, transpalet trafiğinden etkilenmeyen devrim niteliğinde bir zemin tamir harcı piyasada henüz çok bilinmiyor ama verdiğimiz tüm fabrikalarda vaz geçilmez hale geliyor. Tamamen kendi Ar-Ge çalışmalarımız sonucu geliştirdiğimiz bir ürün. Açık ve kapalı tüm alanlarda kullanılabiliyor. Doğa ve iklim şartlarından etkilenmiyor. Uygulaması da çok hızlı. Uygulandıktan 1 saat sonra da, o alanı kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sağlam ve kullanışlı bir ürün.”