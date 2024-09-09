Rumeli kökenli girişimcilerin Türkiye’deki ve Balkanlardaki sesi olmak ve dünyaya tanıtmak vizyonu ile çalışmalarını sürdüren RUMELİSİAD, gençler için çeşitli eğitim, mentorluk ve istihdam fırsatları sağlayacak çalışmaları devam ettiriyor. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü & RUMELİSİAD iş birliğinde hayata geçirilen ve üniversite mezunu işsizlerin istihdama dahil edilmesini hedefleyen Eğitim ve İstihdam Projesi kapsamında çalıştay düzenlendi.

Villa Verde ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada; Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çağatan Taşkın, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve İş İnsanı Ferdi Yılmaz, proje kapsamında öğrencilere ve üyelere sunum yaptı.

RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp, “RUMELİSİAD olarak, kurulduğumuz günden bu yana Balkanlarda ve Türkiye’de kalıcı eserler bırakmak hedefi ile yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar hem Türkiye’de hem Balkanlarda ticaretten ekonomiye, genç işsizliğin önlenmesinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve tarihi değerlerin yenilenmesine kadar pek çok alanda önemli projeleri hayata geçirdik, bu çalışmalarımızın güzel sonuçlarını görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor” dedi. Özellikle üniversite mezunu genç ve eğitimli işsizleri istihdam piyasasına entegre etmeyi çok önemsediklerini vurgulayan Alp, “Bu noktada Kadın Komisyonumuzun gerçekleştirdiği İstihdam projemiz, gençlerin liderlik potansiyellerini ortaya çıkarmak için çeşitli eğitim, mentorluk ve istihdam fırsatları sağlıyor. RUMELİSİAD olarak, geleceğimize katkı sağlama hedefiyle çalışmalarımız hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatı ve iş dünyasının beklentileri, mesleki eğitimin önemi, Bursa sanayiinin gelişimi gibi çeşitli konu başlıklarında sunumların yapıldığı etkinlik tüm katılımcılar açısından son derece verimli geçerken, etkinlik kapsamında konuşmacılara plaket de takdim edildi.