Ticaret Bakanlığı tarafından 15 Eylül itibarıyla devreye alınacağı duyurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne ilişkin BTSO Akademi kapsamında önemli bir seminer düzenlendi. Gayrimenkul sektörünü temsil eden BTSO 54. Meslek Komitesi’nin katkılarıyla düzenlenen seminerde emlak piyasasının güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla uygulanacak düzenlemenin detayları konuşuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Ticaret Bakanlığımız tarafından devreye alınacak Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni çok kıymetli buluyoruz. Sistem, ilanların ve reklamların doğruluğunu, güvenilirliğini ve yasalara uygunluğunu sağlamak amacıyla geliştirilmiş yenilikçi bir platformdur. Bu sayede, ilanların gerçeği yansıttığından ve hukuki düzenlemelere uygun olduğundan emin olacağız. Aynı zamanda, sistem ile sahte ilanların önüne geçilerek, hem tüketiciler hem de sektörde faaliyet gösteren firmalar için daha güvenli bir ortam oluşturulacaktır.” dedi.

BTSO 54. Meslek Komitesi Başkanı Özkan Aydemir, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin piyasanın doğru işleyişi, güven ortamının sağlanması ve kayıt dışı emlak faaliyetlerinin önüne geçilmesi açısından önemli bir düzenleme olduğunu belirterek, “Düzenleme ile ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetinin önlenmesi sağlanacak. Ayrıca sahte ve aldatıcı ilanlar ile bunların yol açtığı fiyat artışlarının önüne geçilecek. Uygulamanın şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.” dedi.

Yetkilendirme süresi asgari 3 ay olacak

Ticaret Uzmanı Sevil Özakça ise sistemin detaylarını paylaştı. Emlak sektöründe özellikle son dönemde elektronik ilan süreçlerinde sıkıntıların artış gösterdiğini ifade eden Akça, kimliği belirsiz kişiler tarafından portallarda yayınlanan ilanların manipülatif fiyat artışlarına yol açtığını söyledi. Kopyalanan, sahte ve aldatıcı ilanların bilgi kirliliğine ve tüketici mağduriyetine yol açtığını dile getiren Özakça, “Bu uygulama ile ilan platformlarındaki emlak ilanları sadece taşınmaz sahibi, taşınmaz sahibinin 1'inci ve 2'nci derece kan hısımları veya eşi ile taşınmaz sahibince EİDS üzerinden yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmelerince verilebilecek. Şu anda platformların entegrasyon süreci devam ediyor. 15 Eylül’de kademeli olarak, 1 Ocak 2025 itibariyle de tamamen sistem bu şekilde çalışacak. Yetki belgesi olmayan emlak işletmeleri platformlarda ilan girişi yapamayacak. Yetkilendirme süresi ise asgari üç ay olacak.” diye konuştu.