Otomotiv ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektöre hizmet verdiklerinin altını çizen MTK Teknik Kaplama Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelik, “Savunma sanayinde yenilikçi bir yaklaşım benimseyen firmamız, silah parçaları ve namlular için özel olarak geliştirdiği AR-GE çalışmalarının ürünü olan siyah nitrasyon sonrası shot peening ile S40 ve SQ40 prosesleri ile dikkat çekiyor. Bu özel kaplama süreçleri, silah sistemlerinde olağanüstü performans ve dayanıklılık sağlarken, çeliğin doğallığını korumayı da başarıyor. Siyah nitrasyon sonrası shot peening geliştirilen bu prosesler, boya içermemesi nedeniyle estetik bir avantaj da sunuyor” dedi. Çelik, uygulamaya ilişkin şu bilgiyi aktardı:

“Siyah nitrasyon sonrası shot peening uygulaması, silah parçaları ve namlular gibi kritik bileşenlerde çift katmanlı koruma sağlar. Önce siyah nitrasyon işlemiyle yüzeyin sertliği ve korozyon direnci artırılır, ardından shot peening ile yüzeydeki mikro çatlaklar kapatılır ve yüzey sertliği daha da artırılır. Bu kombinasyon, parçaların aşınmaya ve yorulmaya karşı dayanıklılığını en üst düzeye çıkararak, uzun ömürlü ve güvenilir performans sağlar.

Sektöre katkı sağlıyor

MTK Teknik Kaplama, Türkiye’de nitrasyon kimyasallarının yerli üretimini teşvik ederek, ülkenin dışa bağımlılığını azaltma konusunda önemli bir adım atmıştır. Bu girişim, sadece MTK Teknik Kaplama'ya değil, aynı zamanda Türkiye'nin metal kaplama sektörüne de büyük katkı sağlamıştır. MTK Teknik Kaplama, ileri teknoloji kaplama prosesleriyle Türkiye'ye ekonomik ve teknolojik değer kazandırmaya devam etmektedir.”