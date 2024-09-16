Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras, perakende sektörünün gelişimini ve ihtiyaçlarını anlattığı “Perakende Düşünceler”, NİLSİAD ve NOSAB macerasını kaleme aldığı “Hayalden Gerçeğe: NOSAB” ile ‘Barışa Mektuplar’ isimli kitaplarının ardından 20 yıldır çeşitli mecralarda yazdığı köşe yazılarını 3 cilt halinde kitaplaştırdı.

Sanayici kimliğinin yanı sıra resim yapan, bağlama çalan Yalçın Aras’ın en büyük tutkusu ise yazmak. 17 Haziran 2003’te başlayan köşe yazarlığı macerasına önemli bir ara olmaksızın 20 yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde Ekohaber Gazetesi, bursa.com ve retailturkiye.com’da devam ederek 1000’i aşkın köşe yazısı kaleme alan Yalçın Aras, tüm bu yazı arşivini bir araya getirdi. Yarınlara tarihi bir belge, Bursalı bir sanayicinin, ihracatçının ve girişimcinin kaleminden derli toplu bir toplumsal günlük bırakmak amacıyla yazılarını iki cilt halinde “Meraklı Yazılar” başlığı altında toplayan Aras, seyahat gözlemlerine odaklanan yazılarını ise “Şehir Anlatıları” başlığıyla ayrı bir kitap halinde okuyucularıyla buluşturdu.

İçinde yaşadığı şehre, ülkeye, doğaya ve insana duyduğu derin sevgi, Cumhuriyet ve demokrasiye aşk, Türkçe’ye sevda, kendi kendine öğrenme dürtüsü, çocuksu merak, gelecek nesillere karşı hissettiği sorumluluk duygusu, bilime, sanata ve spora insanın en olgun, yüce yönlerini gösterdiği birer varoluş alanı olarak bakışının yazılarında belirleyici olduğunu dile getiren Yalçın Aras, şunları söyledi:

“İçimdeki meraklı çocuğun peşine takıldım”

“Yazılarımı bugün tekrar gözden geçirirken fark ediyorum ki esasen, ülkesinin iyiliğini isteyen bir vatansever olarak, içimdeki meraklı çocuğun peşine takılıp dünya okumalarımı, düşünme serüvenimi paylaşmışım okurlarımla. Bana ait olsun olmasın her tür başarıdan gurur duyan, dünyanın neresinde olduğuna bakmaksızın güzellikten göğsü kabaran, hangi formda meydana geldiği fark etmeksizin iyilikten duyguları coşan, her tür emekten, üretkenlikten kıvanan bir yapım var. Yazılarımı bu yaradılışım yönlendirmiştir. İlim Çin’de de olsa koşmaya enerjim var. Özetle bu kitaplar, düşüncemin kronolojik olarak sıralanmasından oluşan bir albüm. Bir sanayicinin 21. yüzyılın ilk yıllarını kapsayan sıralı veya rastgele seçilerek okunabilecek yazılarını içeren bir almanak. Bu düşünsel fotoğrafların kimisinde ses bandından özel, lokal bir ezgi duyulurken, kimisinde evrensel bir renk paleti göreceksiniz. Döneminin dünyasıyla, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamıyla organik bir bağa sahip bu enstantaneler, ilerde saf ve pür sosyal bilimler kaynaklarından bir tanesi olacaktır diye umuyorum.”

Yalçın Aras Kimdir?

1955 yılında Ardahan’ın Göle İlçesi’nde doğan Yalçın Aras, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. İş yaşamına ilkokul birinci sınıftayken, evinin bulunduğu sokakta tezgâh niyetine kullandığı ters çevrilmiş bir şeftali kasası üzerinde üç beş ceviz, birkaç elma satarak hızlı bir giriş yaptı. Öğrenciyken her yaz bir işte çalıştı. Arada başarısız bir dondurmacılık girişimi de var ama o başka bir hikâye, kitapta okuyacaksınız zaten. 1976 yılında Gökçelik’i kurdu. Türkiye Rafçılar Birliği kurucuların dan olan ve halen üyeliği devam eden Aras, 1998’de Nilüfer Sanayici ve İş Adamları Derneği (NİLSİAD), 2001’de de Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) kuruluşunda aktif rol aldı. Kurucu Başkanı olduğu NOSAB’daki başkanlık görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. NİLSİAD’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak bölgeye hizmete devam ediyor. 17 Haziran 2003’te Ekohaber’de köşe yazıları yazmaya başladığı günden bu yana, 1000’den fazla yazı kaleme aldı. Ayrıca Satış Noktası, Retail Türkiye ve Raftech gibi sektörel dergilere de yazdı. Evli ve üç çocuk babası olan Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras’ın perakende sektörünün gelişimini ve ihtiyaçlarını anlatan “Perakende Düşünceler”, NİLSİAD ve NOSAB macerasını anlattığı “Hayalden Gerçeğe: NOSAB” ile ‘Barışa Mektuplar’ isimli kitapları bulunuyor. Elinizdeki kitapta Bursalı sanayici Aras’ın çevreci, hümanist, sporsever, Atatürkçü, yenilikçi, meraklı kaleminden; 21. yüzyılın ilk çeyreğinin kronolojik manzarasını izleyecek, samimi bir vatanseverin yalın tümcelerinde insanların, olayların, ağacın, çiçeğin, denizin, robotların ve daha pek çok şeyin peşine düşeceksiniz.