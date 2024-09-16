Avrupa'nın en büyük entegre polyester iplik üretim merkezi Korteks ve pamuklu ev tekstili ile polyester kumaş sektöründe lider üretici Zorluteks'i bünyesinde barındıran Zorlu Tekstil Grubu, iş süreçlerine entegre ettiği sürdürülebilirlik yaklaşımını bir kez daha ortaya koyarak üçüncü sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Grup, sürdürülebilirlik raporunu, GRI standartları ve imzacısı olduğu Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi çerçevesinde hazırladı.

Yaşanabilir bir gelecek hedefiyle, “Doğa ve İnsan için Yenileyici (Regenerative) Tekstil” anlayışını benimseyen ve Zorlu Holding’in “Akıllı Hayat 2030” hedeflerine paralel olarak sürdürülebilirlik stratejilerini uygulayan Zorlu Tekstil Grubu, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışırken; sahip olduğu yüksek üretim kapasitesi ve nitelikli iş gücü sayesinde her zaman güvenle tercih edilen bir kurum olmaya devam ediyor.

Zorlu Holding Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, “Zorlu Tekstil Grubu olarak, sürdürülebilirliği bir kavramdan ziyade işlerimizin en temel parçası olarak görüyoruz. Bu yaklaşım sayesinde geçtiğimiz yıl da Zorlu Tekstil Grubu olarak çevre performansımızda etkileyici ilerlemeler kaydettik. Su tasarrufu çalışmalarıyla, Korteks 33.679 m³ ve Zorluteks 848.000 m³ suyun korunmasına katkı sağladı. Emisyon azaltma konusunda büyük adımlar attık. Korteks, 2020’den bu yana emisyonlarını yüzde 44 oranında azaltırken, Zorluteks yüzde 53’lük bir düşüş elde etti. Atık azaltma alanında yapılan çalışmalarla da önemli başarılar elde ettik; Korteks yüzde 33 ve Zorluteks ise yüzde 16 oranında atık azaltımı gerçekleştirdi. Zorlu Tekstil Grubu olarak, sürdürülebilirlik odaklı akıllı tekstil ürünlerini geliştirmeye devam ediyoruz. Sektörde bu alandaki lider konumumuzu Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımızla güçlendiriyoruz. Temel hedefimiz, su ve enerji tüketimini azaltan, karbon salımını minimize eden ve teknolojiyle yaşam kalitesini artıran, inovatif özelliklere sahip ürünler sunmak” dedi.

Ar-Ge’ye 4 milyon dolarlık bütçe

Zorlu Tekstil Grubu ayrıca döngüsel ekonomi odaklı Ar-Ge yaklaşımıyla 2023 yılında 91 projeye imza attı. Zorlu Tekstil Grubu aynı zamanda tekstil sektöründe inovasyonun öncüsü olan bir grup, yıllık 4 milyon dolarlık Ar-Ge bütçesiyle Korteks ve Zorluteks bünyesindeki iki Ar-Ge merkezinde toplam 123 çalışan ile çalışmalarını sürdürmektedir. Şirket 2023 yılında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi odaklı Ar-Ge yaklaşımıyla 91 projeye imza attı.

Zorlu Tekstil Grubu, Beş P (İnsanlar, Refah, Gezegen, Barış, Ortaklık) olarak belirlediği prensiplerle sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlarken çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını da ‘Temiz Üretim Şemsiyesi’ altında yürütüyor. Bu çerçevede çevre yönetimi, ekolojik ürün geliştirme ve atık yönetimi gibi konularda sistemli çalışmalar yaparken; sürdürülebilir bir çevre anlayışını benimseyerek tüm paydaşlarını da bu yönde teşvik ediyor. Verimli doğal kaynak kullanımını iş modeli olarak kabul eden grup, çevresel değerlerini stratejilerinin merkezine koyarken; Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yayınlanmasından önce kendi eylem planını oluşturarak sadece kendi sektörüne değil farklı sektörlere de iyi bir örnek sunuyor.