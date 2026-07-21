İmplantın, kaybedilen dişlerin geri kazanılması için çene kemiğin yerleştirilen titanyum vidalar olduğunu ifade eden Çene Cerrahı Selin Kumral Özata doğru uygulandığında implantların doğal dişe en yakın çözümü sunduğunu söyledi. “İmplant tedavisi estetik ve fonksiyon açısından son derece başarılı sonuçlar veren bir yöntemdir. Ancak her hastanın ağız yapısı ve kemik durumu farklıdır. Bu nedenle implant tedavisi kişiye özel planlanmalı, detaylı muayene ve radyolojik değerlendirme sonrasında uygulanmalıdır” diyen Özata, tedavinin başarısında ilk adımın doğru teşhis olduğunu vurguladı.

“Her hasta implant için uygun olmayabilir”

İmplant uygulaması öncesinde hastanın genel sağlık durumunun dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirten Özata, özellikle kontrolsüz diyabet, ileri derecede kemik kaybı ve bazı sistemik rahatsızlıkların tedavi sürecini etkileyebileceğine dikkat çekti. Sigara kullanımının da implant başarısını olumsuz etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu ifade eden Özata, “Sigara, ağız içindeki iyileşme sürecini sekteye uğratıyor ve implantın çene kemiği içerisindeki hedeflenen iyileşme oranını düşürebiliyor. Bu nedenle implant yaptıracak hastalarımızın tedavi öncesi ve sonrasında sigara kullanımını mümkün olduğunca azaltmalarını hatta bırakmalarını öneriyoruz” dedi.