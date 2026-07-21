Kurulduğu 2002 yılından bu yana akademik yönden sürekli ülkemizin en başarılı okulları arasında yer alarak "Eğitimde Bursa'nın Türkiye markası" olan Özel Kültür Okulları, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) da geleneği bozmadı ve başarısını yineledi. Özel Bursa Kültür Okulları'ndan Yusuf Horoz ile Esin Mantar, 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılan LGS Sınavı'nda, 500 tam puan aldı ve Türkiye 1.'si oldu.

Elde ettikleri sonuçlardan çok memnun olduklarını belirten Özel Bursa Kültür Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bulut, "Özel Bursa Kültür Okulları olarak, 25 yıldır tüm sınavlardan başarıyla ayrılıyor, kitlesel başarıda sürekliliği sağlıyoruz" şeklinde konuştu. 25 yıldır sürdürülebilir bir akademik başarı elde ettiklerini, son 5 yılda 7 öğrencileri ile Türkiye birinciliği gururunu yaşadıklarını ve başarı çıtasını daha yukarıya çıkardıklarını belirten Zafer Bulut, başarılarından dolayı öğrencilere, öğretmenlere, okul yöneticilerine ve velilere teşekkür etti.

"En yüksek ortalamayı yakaladık"

Sınava hazırlanma sürecinin büyük önem taşıdığını ifade eden Zafer Bulut, "Öğrencilerimiz çok iyi bir sistemle çalışarak, bu başarıyı elde ettiler. Özel Bursa Kültür Okulları olarak 25 yıldır uyguladığımız sistem ve yöntemlerle her sınavda Türkiye'nin en yüksek ortalamalarını yakalayan birkaç okulun arasına girdik. İlk yıldan bu yana akademik yönden öğrencilerimizin bütününün genel ortalamasıyla, Türkiye'nin en iyilerinden birisi olmayı başardık. Yani kitlesel başarıyı öne çıkardık. Binlerce okul arasında okul ortalaması ile öne çıkma geleneğimiz hiç bozulmadı " diye konuştu.