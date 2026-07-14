Referans Holding, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki başarılı uygulamalarıyla, dünyanın en saygın ödül programlarından biri olarak kabul edilen RoSPA (Royal Society for the Prevention of Accidents) Health & Safety Awards 2026 kapsamında Bronze Award almaya hak kazandı. Yaklaşık 2.000 başvurunun değerlendirildiği ve 60'a yakın ülkeden kurumun yer aldığı organizasyonda elde edilen bu başarı, Referans Holding'in güvenli çalışma kültürüne verdiği önemin uluslararası düzeyde takdir edildiğini ortaya koydu. Londra'da düzenlenen ödül töreninde ödül, Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır ile Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Bakioğlu tarafından teslim alındı. Törenin ardından gerçekleştirilen gala organizasyonunda şirket yöneticileri, dünyanın farklı ülkelerinden iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleriyle bir araya gelerek iyi uygulamalar ve sektördeki güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundu. Dünyanın dört bir yanındaki prestijli şirketlere verilen ödüller kapsamında, 2026 yılında Türkiye'den ödül almaya hak kazanan kuruluşlar arasında Türkiye Garanti Bankası, Pegasus, Watsons Türkiye, Sanko Enerji, Çayeli Bakır, Anadolu Efes gibi kuruluşlar da yer aldı. Bu seçkin kurumlarla birlikte RoSPA ödülleri arasında yer almak, Referans Holding'in iş sağlığı ve güvenliği alanındaki sürdürülebilir yaklaşımının uluslararası platformda tescillendiğini bir kez daha gösterdi.

“Çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceliklendiriyoruz”

Referans Holding Genel Müdürü Feray Uzunçayır, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "RoSPA Bronze Award ile uluslararası düzeyde ödüllendirilmek, Referans Holding olarak benimsediğimiz güvenli çalışma kültürünün ve sürdürülebilir yönetim anlayışımızın önemli bir göstergesidir. Bizim için iş sağlığı ve güvenliği; yalnızca yasal yükümlülüklerin yerine getirildiği bir süreç değil, çalışanlarımızın yaşamına değer veren ve tüm faaliyetlerimizin merkezinde yer alan temel bir kurum kültürüdür. Bu ödül; sahada görev yapan ekiplerimizden yöneticilerimize kadar güvenliği ortak sorumluluk olarak benimseyen tüm çalışma arkadaşlarımızın özverili çalışmalarının bir sonucudur. Süreçlerimizi uluslararası standartlar doğrultusunda sürekli geliştiriyor, çalışanlarımızın sağlığını, güvenliğini ve refahını her koşulda önceliklendiriyoruz. Uluslararası ölçekte böylesine saygın bir organizasyonda ödüle layık görülmek, doğru yolda ilerlediğimizin önemli bir göstergesi olmasının yanı sıra geleceğe yönelik sorumluluğumuzu da artırıyor. Bu başarıda emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor; daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha güçlü bir gelecek için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak istiyorum." İş sağlığı ve güvenliğini kurumsal sürdürülebilirliğin temel unsurlarından biri olarak gören Referans Holding, çalışan odaklı yönetim anlayışıyla uluslararası standartlarda uygulamalar geliştirmeye, güvenli çalışma kültürünü güçlendirmeye ve sektöre değer katan örnek uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.