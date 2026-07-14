Peyzaj mimarları ile mühendisleri, bitki üreticilerini ve sektör profesyonellerini ortak bir vizyonda buluşturan Peyzaj Mimarları ve Sektör Profesyonelleri Derneği (PEYZAJDER), Türkiye’de bir ilke imza atarak “Bursa Performans Odaklı Peyzaj Uygulamaları Yarışması”nı düzenleyeceğini kamuoyuna duyurdu.Yarışmada projeler; su yönetimi, ekoloji ve biyoçeşitlilik, iklim direnci ve ısı adası, sosyal değer ve erişilebilirlik ile işletme ve döngüsellik olmak üzere beş ana performans ekseninde, 100 puanlık sayısal bir değerlendirme cetveli üzerinden puanlanacak. Değerlendirme sistemi hazırlanırken SITES, LEED, BREEAM, LAF Landscape Performance Series, IFLA ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları gibi uluslararası referans sistemleri esas alındı. Projeler, jüri karşısına rumuzla çıkacak ve ön elemeyi geçen uygulamalarda beyan edilen veriler yerinde doğrulama yöntemiyle incelenecek.

Basın toplantısında konuşan PEYZAJDER Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Akfidan Sevim, yarışmanın çıkış noktasının “Yeşil Bursa” kavramını yeniden sorgulamak olduğunu belirterek, “Yıllardır Bursa’yı ‘Yeşil Bursa’ olarak anıyoruz. Ancak bugün sormamız gereken asıl soru, bu yeşilin ne kadar sürdürülebilir olduğudur. Yağmuru tutan, kenti serinleten, havayı temizleyen ve canlılara yaşam alanı sunan peyzaj uygulamalarını görünür kılmak istiyoruz. Bu yarışmada estetiğe değil, kanıta ödül vereceğiz. Çünkü artık söz değil, saha konuşmalı” dedi.

Bursa başlangıç noktası konumunda

Bursa’nın yarışmanın pilot ili olarak seçilmesinin tesadüf olmadığını vurgulayan Akfidan Sevim, kentin sahip olduğu doğal ve ekonomik zenginliklerin bu tercihte belirleyici olduğunu söyledi.Akfidan Sevim, “Uludağ’ın zengin florasıyla bir doğa laboratuvarı olan Bursa, aynı zamanda sanayisiyle Türkiye ekonomisinin kalbi konumunda. Çınardan erguvana uzanan doğa mirası ve üretim kültürüyle bu kent, yeşil kalkınma sorusuna yanıt aramak için en doğru başlangıç noktasıdır. Bursa’da kurduğumuz bu modelin ikinci yıldan itibaren ulusal ölçekte uygulanmasını ve performans odaklı peyzaj değerlendirmesinin Türkiye’de bir standart haline gelmesini hedefliyoruz. Yarın ülke genelinde konuşulacak modelin ilk cümlesi bugün Bursa’da yazılıyor” diye konuştu.