Bursa Uzay Havacılık Savunma Kümelenmesi (BASDEC), TUSAŞ – SSB Tedarikçi Günleri kapsamında üyelerini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) temsilcileriyle bir araya getirdi.BTSO Ana Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen etkinliğe 90 BASDEC üyesi firma katıldı. Program kapsamında firmalar; Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ’ın satın alma ve teknik ekipleriyle görüşmeler gerçekleştirerek üretim kabiliyetleri, tedarik süreçleri ve iş birliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen 110’un üzerinde ikili iş görüşmesinde firmalar, savunma ve havacılık sanayisine yönelik yeni proje, tedarik ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı buldu.

“Kapasitemizi havacılık sektörüne aktarıyoruz”

BTSO Savunma Sanayi ve Havacılık Konsey Başkanı Aptullah Saner, program kapsamında 110’dan fazla firmanın TUSAŞ yetkilileriyle B2B görüşmeler gerçekleştirdiğini belirterek, “Bugün gerçekleştirdiğimiz programda TUSAŞ; projelerini, 2035 yılı hedeflerini, tedarikçi geliştirme programlarını, hangi ürün, proses ve platformlarda tedarikçilere ihtiyaç duyduğunu ve beklentilerini BASDEC üyeleriyle paylaştı. TUSAŞ bugün Bursa’da 35 firmamızla çalışıyor. Bizim amacımız bu sayıyı artırarak, makine ve otomotiv yan sanayi alanlarındaki tecrübemizi havacılığa evirerek havacılıktaki ciromuzu ve sektöre katkılarımızı artırmak. Ortak akılla stratejilerimizi belirledik; şehrimizdeki sanayi kapasitesini, yükselen trend olan havacılık sektörüne sunmayı hedefliyoruz. Bu noktada BTSO vizyonuyla desteklenen ve güçlü bir sinerji oluşturan BASDEC çok önemli bir rol oynuyor”dedi.

“Birikimimizle savunma sanayiine katkı sağlayacağız”

Yeşilova Otomotiv Satış ve İş Geliştirme Müdürü Taha Ersel Taş, etkinliğin firmaları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, “Firmamızın otomotiv sektöründeki 50 yıllık tecrübesini aktarması adına çok önemli bir fırsattı. Bu anlamda bu ortamı bizlere sunan BTSO ve BASDEC’e teşekkür ediyoruz. Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Bursa’nın otomotiv ekosistem birikiminin, savunma sanayisinin ihtiyaçlarını sistemsel bazda karşılamaya katkı sunacağına inanıyorum. Uluslararası otomotiv endüstrisinin ihtiyaçlarını karşılayan sanayimizin, savunma sanayisinin hassas toleranslarda üretim yapmasına da katkı sağlayacağını düşünüyorum. BASDEC, Bursa’da otomotiv tecrübesi olan firmaların savunma sanayi ile iş yapabilmesi adına önemli bir köprü görevi üstleniyor” ifadelerini kullandı.