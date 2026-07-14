1998 yılında Bursa'da kurulan İntersam Etiket, etiket üretiminde yalnızca kapasitesini büyüten bir firma olmanın ötesine geçerek üretim süreçlerini dijital teknolojilerle yeniden şekillendiriyor. Yaklaşık 30 yıla yaklaşan sektör deneyimini güçlü makine parkuru, yerli yazılım altyapısı ve yapay zekâ destekli üretim modeliyle birleştiren şirket, Sanayi 4.0 uygulamalarını üretimin her aşamasına entegre ediyor. Günümüzde üretim sektöründe rekabetin yalnızca makine yatırımlarıyla değil, veriyi doğru yönetebilme kabiliyetiyle şekillendiğine dikkat çeken firma, tüm süreçlerini dijital olarak yöneterek kalite, hız ve müşteri memnuniyetini aynı anda artırmayı hedefliyor.

Güçlü makine parkuruyla esnek üretim

İntersam Etiket, bünyesindeki 9 renk ve 5 renk flexo baskı makineleri, çok renkli ofset baskı sistemleri, serigrafi, embos, sıcak ve soğuk yaldız uygulamaları ile farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Geniş sonlandırma ve kesim parkuru sayesinde hem yüksek hacimli endüstriyel siparişlere hem de özel tasarım gerektiren premium etiket çözümlerine hızlı şekilde cevap verebiliyor. Şirket, farklı baskı teknolojilerini aynı üretim çatısı altında buluşturarak müşterilerine esnek, kaliteli ve yüksek katma değerli çözümler sunuyor.

Yapay zekâ üretim süreçlerine yön veriyor

İntersam Etiket'in dijital dönüşüm stratejisinin önemli parçalarından birini de yapay zekâ uygulamaları oluşturuyor. ERP sistemine entegre edilen yapay zekâ modülleri; baskı öncesi teknik kontrolleri gerçekleştiriyor, tasarımlardaki olası hataları analiz ediyor, üretim planlamasını destekliyor ve makine performanslarını değerlendirerek yönetime karar desteği sağlıyor. Şirket, yapay zekâyı yalnızca teknolojik bir yatırım olarak değil, üretim süreçlerinde görev alan dijital bir ekip arkadaşı olarak konumlandırıyor.

Volkan Tezelli: "Asıl gücümüz makineleri sistemle yönetebilmek"

İntersam Etiket Ortağı Volkan Tezelli, dijital dönüşümün yalnızca yeni makine yatırımı anlamına gelmediğini belirterek şunları söyledi: "Makine parkurumuz güçlü ancak bizi farklılaştıran asıl unsur bu parkuru tamamen dijital sistemlerle yönetebilmemizdir. ERP altyapımızı yaklaşık 10 yıldır kendi yazılım ekibimizle geliştiriyoruz. Yapay zekâyı şirketimizin dijital çalışanı olarak görüyoruz. Siparişten sevkiyata kadar tüm süreçleri ölçülebilir ve izlenebilir hale getirdik. Müşteri memnuniyeti bizim için ulaşılması gereken bir hedef değil, üretim anlayışımızın temelini oluşturan vazgeçilmez bir prensiptir."