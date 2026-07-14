BURAK TAŞ

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, Bursa'da tekstil ve hammaddeleri sektörünün haziran ayı ihracatı 2025'te 89,3 milyon dolar seviyesindeyken, 2026'nın aynı ayında yüzde 22 artışla 108,9 milyon dolara yükseldi.

Ocak-haziran döneminde ise tekstil ve hammaddeleri ihracatı 621,1 milyon dolardan 626,7 milyon dolara çıkarak yüzde 0,9'luk artış kaydetti. İlk altı ay verileri, sektörün ihracatta istikrarlı seyrini koruduğunu ortaya koydu.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ise tablo tersine döndü. Haziran ayı ihracatı 111,2 milyon dolardan 102,8 milyon dolara gerileyerek yüzde 7,5 düşüş gösterdi. Yılın ilk altı ayında ise ihracat 715,9 milyon dolardan 558,3 milyon dolara indi. Böylece sektör, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik kayıp yaşadı.

Hazır giyimde küresel zayıflama

Veriler, Bursa ihracatında tekstil sektörünün dirençli görünümünü sürdürdüğünü, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün ise küresel talepteki zayıflama, maliyet baskıları ve rekabet koşullarının etkisiyle ihracatta ivme kaybettiğini ortaya koydu.

Geçen yıla göre düşüş

2026 yılının ilk yarısına ilişkin UİB verileri, Bursa'nın iki önemli ihracat sektörünün farklı bir görünüm sergilediğini ortaya koydu. Tekstil ve hammaddeleri sektörü ihracatını geçen yılın aynı döneminin üzerine taşırken, hazır giyim ve konfeksiyon sektörü hem haziran ayında hem de altı aylık toplamda daha düşük ihracat rakamlarına ulaştı.Küresel ekonomideki belirsizliklere, bölgesel sıkıntılara, enerji, petrokimya ve lojistik maliyetlerindeki ciddi artışlar ile sektörde korumacı politikalar devam ediyor.