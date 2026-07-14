2026 yılına ilişkin konkordato verileri, şirketlerin finansal baskılarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini ortaya koydu. Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylık süreçte toplam 140 firma konkordato sürecine girdi. Verilere göre Ocak ayında 32 firma konkordato ilan ederken, şubat ayında sayı 14 olarak gerçekleşti. Mart ayında ise yeniden yükselişe geçen konkordato başvuruları 30 firmaya ulaştı. İkinci çeyrekte de firmalar üzerindeki finansal baskı sürdü. Nisan ayında 18 firma, mayıs ayında 13 firma ve haziran ayında 33 firma konkordato sürecine dahil oldu.

En yüksek artış haziranda yaşandı

6 aylık dönemde aylık bazda en yüksek konkordato sayısı 33 firma ile haziran ayında kaydedildi. Ocak ayındaki 32 firmanın ardından mart ayında da 30 firma ile yüksek seviyeler görüldü. Aylık dağılıma bakıldığında ilk çeyrekte (Ocak-Mart) toplam 76 firma, ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) ise toplam 64 firma konkordato ilan etti.