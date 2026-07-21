İlk kez Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (OİB) iş birliğiyle programa katılan öğrenciler ile Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Noktalama Projesi öğrencilerini de bir araya getiren zirve, gençlere iş dünyasını yakından tanıma ve sektör profesyonelleriyle buluşma fırsatı sundu. Yeşilova Holding'in "İş'te Denge" yaklaşımı doğrultusunda geleneksel hale getirdiği Yeşilova Zirvesi, bu yıl da gençlerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak önemli paylaşımlara ev sahipliği yaptı. Farklı okullardan gelen 50 lise ve üniversite öğrencisi, iş dünyasının deneyimli isimleriyle bir araya gelerek kariyer planlamasına dair bilgi edinirken, ilham veren deneyim hikâyelerini dinleme fırsatı buldu.

Kariyer yolculuğuna rehberlik eden oturumlar

Program kapsamında katılımcılar; kariyer hikâyeleri, iş hayatına hazırlık, insan kaynakları uygulamaları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve flört şiddeti farkındalığı başlıklarında gerçekleştirilen oturumlara katıldı. İş dünyasının farklı alanlarında görev yapan profesyoneller tarafından aktarılan bilgi ve deneyimler, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutarken; interaktif soru-cevap bölümleri sayesinde katılımcılar merak ettikleri konuları doğrudan uzmanlara yöneltme imkânı buldu.

"Gençlerin potansiyeline güveniyoruz"

Yeşilova Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Yeşilova, gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sunmanın kurum kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yeşilova Holding olarak sürdürülebilir başarının temelinde insan olduğunu biliyoruz. Bu nedenle gençlerin kariyer yolculuklarına dokunmayı, onlara ilham verecek deneyimler sunmayı ve potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Bu yıl çalışma arkadaşlarımızın çocuklarının haricinde ilk kez OİB iş birliğiyle katılan öğrenciler ve BUİKAD Noktalama Projesi öğrencilerini de Yeşilova Zirvesi'nde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Farklı bakış açılarına sahip gençleri aynı ortamda buluşturmanın hem onlar hem de bizler için önemli bir öğrenme fırsatı oluşturduğuna inanıyoruz. Geleceğin liderlerini yetiştirmek, yalnızca eğitim kurumlarının değil, iş dünyasının da ortak sorumluluğudur."