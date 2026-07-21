Dört gün boyunca devam eden konferansta öğrenciler, dünyanın farklı ülkelerini ve Birleşmiş Milletler komitelerini temsil ederek günümüzün küresel meselelerini diplomatik bakış açısıyla değerlendirdi. Delegeler; araştırma, münazara, müzakere, karar tasarısı hazırlama ve uzlaşma süreçlerinde aktif rol alırken, uluslararası ilişkiler, liderlik, eleştirel düşünme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı. Bu yıl konferans kapsamında yedi farklı komitede uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı. UNOOSA komitesinde uluslararası uzay görevlerinde astronotların güvenliği ve hukuki hakları, UNCSTD komitesinde yapay zekâ destekli deepfake teknolojileri ve dezenformasyonun düzenlenmesi, CCPCJ komitesinde ceza adalet sistemlerinin reformu, UNHRC komitesinde sürdürülebilir kalkınma kapsamında döngüsel ekonomi uygulamaları, ECOFIN komitesinde siyasi düzeyde kara para aklamanın küresel ekonomiye etkileri, UNSC komitesinde Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan gelişmelerin diplomatik boyutu, JCC (Joint Crisis Committee) komitesinde ise "The Crown & The Black Flag" başlıklı tarihi kriz senaryosu üzerinden kriz yönetimi simülasyonu gerçekleştirildi.