EKOHABER ÖZEL

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA] ile Birleşik Fuar Yapım A.Ş (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 300'ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla kapılarını açacak. Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği de taşıyor.

IBIA Expo’da yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makineleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknoloji tek çatı altında buluşacak. Fuar 91 ülkeden 23 bine yakın yerli ve yabancı alıcı, özel ticari heyetler ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma ortamı sunuyor.

IBIA Başkanı Osman Güler; “Türkiye, yatak yan sanayi sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncudur”

IBIA Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, IBIA Expo’nun sektörün lider firmalarının ve temsilcilerinin buluştuğu tek uluslararası organizasyon olma özelliğine dikkat çekerken, hayata geçirdikleri projeler ve düzenli olarak gerçekleştirdikleri etkinliklerle sektöre yön verdiklerinin altını çizdi. Fuarın sektördeki firmaların global pazarlarda yer almaları için büyük fırsatlar yarattığını belirten Güler, “İlk kez 2022 yılında düzenlediğimiz fuar, ulusal ve uluslararası alanda büyük ilgi gördü. 2023 yılında ise 20 bin metrekarelik alanda 300’ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz fuarda 100’den fazla ülkeden 35 binin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Türkiye, yatak yan sanayi sektöründe dünya çapında önemli bir oyuncudur. Yatak üretiminde Çin’den sonra en çok üretim yapan ülkeler arasında konumlanıyoruz. 2024 yılı sonuna kadar ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bunun için de yeni pazarlara açılmayı, mevcut konumumuzu güçlendirmeyi ve Ar-Ge çalışmalarıyla katma değerimizi artırmayı amaçlıyoruz. IBIA Expo, dünya pazarlarında istikrarlı iş ortaklıkları kurmak isteyen yerli üreticiler için alternatifsiz tek ihracat noktasıdır" dedi.

IBIA EXPO’nun yatak sektörü için yarattığı iş hacmi

Güler, IBIA EXPO’nun yatak yan sanayi, makine ve ekipmanlarının profesyonellerini bir araya getiren uluslararası fuar olmakla beraber en son teknolojilerin sergilendiği bir ihracat platformu özelliği de taşıdığının altını çizdi. Güler, “Çoğunluğu üst düzey ve firma sahibi olan profesyonel ziyaretçiler, IBIA EXPO’ya iş anlaşması yapmak amacı ile geliyor. Yeni teknolojiler ve ürünleri yerinde inceleyen üst düzey yöneticiler, genel müdürler, satın alma ve finansman yöneticileri ile ticaret ağlarını IBIA EXPO’da genişletiyor. Kısacası sektör yeni geliştirilen tüm ürünleri ve daha fazlasını, IBIA EXPO’da takip ediyor. Ürün çeşitliliği, kalite, doğru hizmet, yüksek teknoloji, esnek fiyat politikası gibi birçok avantaj sayabiliriz” dedi.

IBIA EXPO’ya yoğun katılım isteği var

Geçen senenin olumlu fuar yankılarının bu seneki fuara katılım talebini arttırdığını söyleyen IBIA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Geçen sene fuarımızı üç salondan oluşan net 15 bin metrekarelik fuar alanında gerçekleştirdik. Türkiye’de yatak sektörüne tedarik faaliyeti gösteren firmaların çoğu bu sene de fuarda yer alıyor. Global kriz ve ekonomik sebeplerle yüzde 10 gibi firma bu seneki fuara katılmama kararı almasının karşın yüzde 25 gibi yeni katılımcı kitlesi var. Bu sene yurt dışından da yoğun katılım istekleri var, fakat önceliği kendi üyelerimize verdiğimizden dolayı, taleplere yeterince cevap verme imkanımız kalmadı. Derneğimiz, yatak üreticilerinin birçok tedarikçi ile buluşma fırsatını yakalayabileceği ve ticari amaç gütmeden tamamen derneğin organizasyonu olarak gerçekleştirdiği IBIA EXPO fuarımız, 2022 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz IBIA EXPO fuarında, tarih yazdık diyebiliriz. İlk olmasına rağmen, 91 ülkeden ve 320 şehirden 22.400’den fazla ziyaretçiyi ağırladık. IBIA EXPO 2023’te ise, 140’ın üzerinde firma ve 300’ün üzerinde lider markanın katılımıyla, 97 ülkeden yerli ve yabancı 19.000 alıcıyı bir araya getirdik” şeklinde konuştu.

BİFAŞ Başkanı Ümit Vural; “IBIA Expo, Avrasya’nın en büyük sektör fuarı olacak”

BİFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Vural ise yaptığı açıklamada, IBIA Derneği ile birlikte uluslararası boyutta önemli ve başarılı bir organizasyona imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. "IBIA Expo, Avrasya’nın en büyük sektör fuarı olacak" diyen Vural, şunları kaydetti:

"IBIA-BİFAŞ iş birliği ile 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarımız, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından uluslararası fuar olarak akredite edildi. Bu akreditasyon, yabancı katılımcı ve ziyaretçilerin fuara katılımını artıracak ve sektörümüzü uluslararası arenada daha da güçlendirecektir. Ticaret Bakanlığı himayesinde sektörel alım heyeti programı ile de desteklenecek olan IBIA Expo’yu sektöründe bölgenin en büyük fuarı haline getirmeyi planlıyoruz. Burada yatak üreticileri ihtiyaçları olan her şeyi bulacak, dünyaca tanınmış firma ve markaların yanı sıra çok kaliteli ve cazip fiyatlarla üretim yapan firmalar ile de tanışmış olacaklar.”

Yatak Üretiminde Yenilikçi Çözümler

IBIA EXPO 2024’te firmalar yatak üretiminde kullanılan en yeni ve inovatif çözümleri sergileyeceklerini ifade eden Vural, “Yatak yüzü kumaşlarından, yatak yaylarına; sünger ve elyaftan, yatak üretim makinelerine kadar geniş bir yelpazede ürünler sunulacak. Bu fuar, üreticilere ürünlerini tanıtma ve potansiyel alıcılarla doğrudan iletişim kurma fırsatı sunarken, ziyaretçilere de sektördeki en son yenilikleri yakından inceleme imkanı tanıyacak. Bu yıl konfeksiyon makinecilerinin de ilgisini çeken fuarımızda dikiş makinelerini de görebileceksiniz.

Etkinlikler ve Eğitim Programları

IBIA EXPO 2024, sadece bir ürün tanıtım platformu olmanın ötesine geçerek, sektör profesyonelleri için kapsamlı bir eğitim ve networking fırsatı da sunduğunu söyleyen Vural, “Fuar süresince düzenlenecek seminerler, paneller ile katılımcılar, sektördeki son trendler ve yenilikler hakkında bilgi sahibi olabilecek. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilecek bu etkinlikler, sektördeki bilgi ve deneyim paylaşımını artırmayı hedefliyor. Birleşik Fuar A.Ş. olarak ise yatak üretim sektörünün gelişimine katkı sağlama misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız. IBIA EXPO, bu misyon doğrultusunda düzenlediğimiz en önemli etkinliklerden biridir. Fuara katılan firmaların ve profesyonellerin, yeni iş birlikleri ve ticari anlaşmalar yaparak sektördeki konumlarını güçlendirmelerini amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörü bir araya getiren çatı kuruluş: IBIA

Yatak yan sanayi sektöründeki öncü firmalar tarafından 2020 yılında kurulan Uluslararası Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Derneği (IBIA), dünyada 40 milyar dolarlık hacme sahip olan yatak üretim sektörünün ülkemizde gelişmesi ve uluslararası alanda tanınması için çalışmalar yürütüyor. IBIA düzenlediği fuar ile Türkiye’de 3 milyar dolarlık üretim hacmi, 2,4 milyar dolarlık ihracat ve 30 bin kişilik istihdam ile yaklaşık 150 ülkeye hitap eden yatak yan sanayi sektöründe büyük ve nitelikli üreticilerin bir araya gelmesini sağlıyor. Dernek aynı zamanda yatak yan sanayi sektörünü dünya çapında tanıtmayı, sektördeki firmaların rekabet gücünü artırmayı, sektörel iş birliklerini güçlendirmeyi, Türkiye’yi yatak üretiminde dünya lideri konumuna ulaştırmayı ve fuarı sektörün uluslararası en önemli buluşma noktası haline getirmeyi hedefliyor. Yatak üretimi, yatak yan sanayi, tekstil, makine üretimi, lojistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 142 üyeye sahip olan IBIA, geniş üye yelpazesi ile sektörün gelişimi açısından önemli rol oynuyor.