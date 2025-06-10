EKOHABER ÖZEL

Fuar süresince Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkelerinden çok sayıda davetli müşteriyle planlı toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Yıldız, "Fuar öncesi davet ettiğimiz önemli müşterilerle her 20-30 dakikada bir yeni görüşme yaptık, programımız aksamadan ilerledi" dedi. SİFF standında sergilenen en dikkat çekici ürünlerden biri, kaynak istasyonlarında dört-beş makinenin görevini tek başına yerine getirebilen döner kafalı "SIFF Turret Sistemi" oldu.

Yıldız ayrıca, kalıp kaynaklı form bozukluklarını dengeleyen ve kaynak esnasında sıçrantı ile patlamaları engelleyen kompanzasyon özellikli robotik kaynak tabancaları ile enerji verimliliğini yapay zekâ ile analiz eden akıllı sistemleri de tanıttıklarını kaydetti. Bu ürünlerin Avrupa’da sınırlı sayıda üretici tarafından geliştirildiğine dikkat çeken Özgür Yıldız, Festo Global ile SİFF’in Batı Avrupa pazarı için çözüm ortağı olarak ilerlediklerini vurguladı.

Bursa’dan 22 ülkeye ileri teknoloji

Bursa merkezli SİFF Elektromekanik, yalnızca standart kaynak makineleri değil, müşteri odaklı özel sistemler üretmesiyle de tanınıyor. Otomotiv, havacılık ve savunma sanayine yönelik çözümleriyle öne çıkan firma, yüksek teknolojiye sahip kaynak otomasyon sistemlerini bugün 22 ülkeye ihraç ediyor.

SİFF, kaynak endüstrisinde inovatif çözümleri ve müşterilerine çözüm masası adı altında sunduğu sınırsız mühendislik-satış sonrası servis desteğiyle Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’da da büyümesini sürdürüyor. Firmanın yeni nesil ürünleri, sektörde enerji verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması ve kestirimci bakım teknolojileriyle fark yaratıyor.