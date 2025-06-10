Bursa'da 1976 yılında kurulan Gökçelik, raf ve depo sistemleri alanında yarım asırlık tecrübesiyle sektörün lider firmalarından biri olmanın ötesine geçerek, küresel bir marka haline geldi. Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde toplam beş fabrikada 400 çalışanıyla üretim yapan ve Amazon'un da aralarında yer aldığı dünya devlerine hizmet veren Gökçelik, 80 ülkeye ihracat yaparak Türkiye ekonomisine katkı sağlıyor.

Gökçelik, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen pek çok perakende markası ve sanayi kuruluşunun raf ve depo sistemleri ihtiyaçlarına yeni teknolojilerle çözüm üretiyor. Gökçelik'in Bursa'nın yanı sıra İstanbul ve Ankara ile yurt dışında Amerika Atlanta ve BAE Dubai'de satış ofisleri bulunuyor.

Üretim teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımları ile Endüstri 4.0 yatırımlarını gerçekleştiren Gökçelik, dijitalleşme, AR-GE, tasarım yetenekleri ve inovatif yaklaşımlar ile sektörün ihtiyaç duyduğu en yeni ürünleri, maksimum kalite ve en uygun maliyetler ile üreterek piyasanın ihtiyaçlarına çözüm üreten öncü kuruluşlar arasında yer alıyor.

"Rafın Olduğu Her Yerde" sloganıyla hareket eden firma, süpermarket, hipermarket, teknoloji marketleri ve sanayi depoları için 10 binden fazla ürün çeşidiyle yenilikçi raf çözümleri sunuyor. Bununla birlikte, Gökçelik Depo Sistemleri (GDS) markası altında akıllı depo çözümleri geliştiren şirket, radyo frekans kontrollü mekik sistemleri, çarpışma önleyici sensörler ve lityum iyon pil teknolojisi gibi inovatif ürünlerle fark yaratıyor.

Yerli üretim markası: GDS

Ar-Ge birimi tarafından geliştirilen ve tasarlanan; radyo frekans kontrolü, uzaktan arıza tespiti ve performans izleme, fifo ve lifo projelerine uyumlu, çarpışma önleyici sensör donanımları, lityum iyon pil teknolojisi, 1,5 tona kadar taşıma kapasitesi ve raporlama özelliğine sahip mekik sistemi, adeta akıllı telefon teknolojisi ile yarışır bir ürün olarak kullanıcıların ilgisini ve beğenisini toplamayı başarıyor.

GDS Depolama Sistemleri; back to back, drive in system, dinamik raf, gargamel raf, mezanin raf, mini rack, mekik depo, automated system, OYİS, giydirme cephe, AR/RS sistem, hafif yük depo sistemleri, mobil rack, konvayör sistem, soğuk oda depo raf sistemleri, DIY, servis rafları, dinamik servis raf sistemleri ve akıllı depo raf sistemleri gibi pek çok farklı segmentte, tüm sektörlerin ihtiyacına uygun ürünleri ve yerli üretimi ile hem Türkiye hem de dünya pazarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Akıllı fabrika sistemleri

Gökçelik, yenilikçi yaklaşımlarıyla sadece Türkiye'de değil, ABD, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde de tercih ediliyor. 50 yıla yaklaşan tecrübesiyle otomasyon ve dijital dönüşümü ön planda tutan firma, Endüstri 4.0 yatırımlarıyla akıllı fabrika sistemlerini hayata geçiriyor. ERP ve MES projeleriyle üretim süreçlerini optimize eden Gökçelik, verimliliği arttırıp kaynak kullanımını en aza indiriyor.

Firma, "kategorisinde ikinci sırada yer alarak sektördeki liderliğini tescilledi. Gökçelik, markalaşma stratejilerini Turquality programıyla destekleyerek global pazardaki etkisini genişletmeyi hedefliyor. Teknoloji, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yatırımlarla büyümeye devam eden firma, yarım asırlık deneyimi ve yenilikçi vizyonuyla sektördeki liderliğini pekiştiriyor.