Türkiye ve AB pazarında enerji ve iklimlendirme sektöründe 30 yılı aşan tecrübesiyle öncü konumda olan Siff Elektromekanik, müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarına uygun ileri teknolojili üretim hatları tasarlamaya devam ediyor. Küresel pazarda faaliyet gösteren firmaların özel makine ve ekipman ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilir ve inovatif çözümleri, optimum maliyet ve sürede müşterilerin hizmetine sunan SİFF Elektromekanik’in Genel Direktörü Özgür Yıldız, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri aktardı:

“Radyatör sektöründe kilit parçalardan biri olan kollektör gruplarının parça yükleme, tip ve ölçü değişimi, kaynak, transfer, soğutma, test ve istifleme adımlarını tam otomatik çevrimde gerçekleştiren bu hat, sektörde şimdiye dek üretilmiş en ileri proses teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Otomotiv sektörüne üretmekte olduğumuz kaynak istasyonları ve robotik çözümlerden elde ettiğimiz know-how’ı radyatör sektörüne transfer ediyoruz. Siff mühendislik ekibi olarak, tüm akışı servo motorlarla sağlıyor, her bir proses adımı kontrol ediyor, bünyemizde bulunan MFDC güç gruplarını Siff Trafo Sistemleri olarak tasarlayıp ürettiğimiz bu hatların dış pazarlarda kurulum, devreye alma ve eğitim safhalarını başarıyla tamamlıyoruz. Yakın zamanda piyasaya çıkacak olan Siff-Soft ile teknolojik üretim sistemlerine yapay zekayı entegre edecek olan firmamız, 30 yılı aşkın süredir olduğu gibi birçok alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya devam ediyor.”

22 ülkeye ihracat

Kurulduğu günden bu yana sadece standart kaynak makinesi üretimi değil, müşteri ihtiyaçlarına özel kaynak makineleri üretimine de ağırlık veren SİFF, özel kaynak sistemleri ve kaynak otomasyonu alanında sektörün önde gelen firmalarından biri haline geldi. SİFF Elektromekanik, küresel pazarın en çok tercih edilen markası olma vizyonuyla Bursa’da ürettiği yüksek teknolojiyi, 22 ülkeye ihraç etmektedir.