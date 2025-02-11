Türkiye’nin ilk ve en büyük amortisör üreticisi Maysan Mando, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Odak Üye Toplantısı kapsamında, TAYSAD üyelerini fabrika binasında ağırladı. Toplantı kapsamında, otomotiv sektörünün mevcut durumu ve gelecekteki stratejiler de değerlendirildi.

Maysan Mando’nun Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikasında gerçekleştirilen toplantıda, otomotiv sektörünün mevcut durumu ve gelecekteki stratejiler de değerlendirildi. Katılımcılar, Maysan Mando’nun ARGE Merkezi ve üretim tesislerini de ziyaret ederek, özellikle sürdürülebilirlik, sıfır karbon, robotik ve yapay zeka uygulamaları hakkında oldukça yararlı ve verimli bilgiler elde edinme şansı buldu. Özellikle Maysan Mando’nun uluslararası ödül aldığı ve dünyada bu teknolojiye sahip tek şirket olmasını sağlayan, kapalı döngü, sıfır atık ve yapay zeka teknolojisi ile çalışan selektif krom hattı da ziyaret edildi.

Şirketin kısa ve uzun vadeli stratejileri paylaşıldı

Dr. Cihangir Yenice sunumunda, sektörde 55 yılı aşkın köklü geçmişe sahip Maysan Mando’nun bugünü ve gelecek hedefleri ile ilgili önemli paylaşımlar yaparken, şirketin kısa ve uzun vadeli stratejileri, ARGE ve üretim süreçleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. Etkinlik, TAYSAD üyeleri ve Maysan Mando arasında bilgi alışverişinin sağlanması ve sektörel gelişmelerin değerlendirilmesi açısından önemli kazanımlar sağlarken, etkinliğin sonunda tüm katılımlar günün anısına hatıra fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.