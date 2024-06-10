Sadrettin Şengül Otomotiv’in kurucusu Sadrettin Şengül, “3 yıldır kendi ismimizle devam ettiğimiz bu servis hizmetini, dünyada Renault’nun global olan MOTRIO servis ağı ile birleştirdik. Sadrettin Şengül Otomotiv, 2021 yılında İzmir yolu üzerinde Nilüfer ilçesinde kurulmuş satış sonrası hizmetler veren bir otomobil servis noktası. Ortalama günlük 10-12 müşteriye hizmet veren hem mekanik alanda hem elektronik alanda hem de kaporta ve boya hasar alanına hizmet veren bir noktayız. MOTRIO dediğimizde bugün bütün global firmalar, distribütörler kendilerinin yetkili servislerinin haricinde mutlaka alternatif bir servis ağı geliştiriyorlar. Dünyada 9 bin üzerinde servis ağı noktası olan MOTRIO ile yollarımızı birleştirip bundan sonraki yolumuza Renault’un tescilli yedek parça markası olan MOTRIO ile birlikte devam ediyor olacağız. Tüm müşterilerimize aynı kalitede ve aynı güvenlikte hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.