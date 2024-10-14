Pandemi dönemi sabahın körü, henüz uyanmamışım, cep telefonum çalıyor.

Arayan Büyükşehir Belediyesi eski başkanımız Erdem Saker.

Kendisi ile çok sıkı fıkı tanışırız. Dostluğumuz Ekohaber’de pekişti ve daha sonra şu anda oturmuş olduğum sitenin inşaat firmasının Genel Müdürü olarak evi satın aldığım yetkili konumunda idi.

“Erdem Ağabey, hayırdır inşallah!” dedim.

“Hayır, hayır” dedi.

“Hani sen anlatmıştın, pandemi döneminde tarla alıp zeytin ekeceğim demiştin, ne oldu?”

“Aldım” dedim.

“Tamam” dedi. “Ben şu anda Ahmetbey köyündeyim. Burada bir tanıdığım 60 kadar zeytin ağacı kesecek, bana bir gün müsaade et dedim ve seni aradım.”

“Ağaçları ona göre bekletiyorum, nakil işlemi yapacağız tamam mı?”

“Erdem abi, ben zeytin fidelerini diktim ama bir yer var boş bıraktığım, oraya da incir ekmeyi düşünüyordum.”

“Hayır, bu zeytinleri oraya dikmeni senden rica ediyorum ve ben ona göre işlem yaptırıyorum, hadi iyi günler” dedi ve kapattı.

Ertesi gün tırların üstüne yüklenmiş zeytin ağaçları, yaklaşık 10 kilometre bir mesafeden yeni evlerine taşınmış oldu.

Oturmuş olduğum sitede ise yine ERDEM SAKER sayesinde 100 zeytin ağacı köklerinden çıkartıldı, kökleri ile birlikte bekletilerek yine yapılan sitenin ortak alanlarına ve her evin bahçesine dikildi.

Bu yıl müthiş bir verim var zeytinlerde, ağaçlar zeytinden yıkılıyor. Zeytinlere her baktığımda, dallarını gökyüzüne kaldırmış dua eder gibi görüyorum.

Benim bildiğim sadece bunlar, kim bilir Erdem ağabey kaç zeytin ağacı kurtarmıştır.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, Botanik Park’ın adı ERDEM SAKER BOTANİK PARKI olarak değiştirildi.

İyi insanları anlatmayı beceremem, hata yapacağım diye korkarım.

“Erdem ağabey beni bağışla” diyorum. İyi insanlar yazılmalı, anlatılmalı, adları caddelere, sokaklara verilmeli ve hatta heykelleri dikilmeli ki, insanlar örnek alsın.

Bir kez daha ERDEM SAKER ağabeyi kutluyor ve ona sağlıklı, uzun ömürler diliyorum.

Ne mutlu bana ki hem evimin önünde her gün gördüğüm, hem de bahçemde senden yadigâr zeytin veren ağaçlar var, sana sonsuz teşekkürler.

Saygılarımla.