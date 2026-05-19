RUMELİSİAD’ın 20. yıl kutlamaları kapsamında düzenlenen resepsiyon, Bursa iş dünyası ile siyaset camiasının önemli temsilcilerini bir araya getirdi. Gece boyunca derneğin geride bıraktığı 20 yıllık süreçte iş dünyasına sunduğu katkılar ile Balkan ülkeleriyle geliştirilen ticari ve ekonomik ilişkiler vurgulandı. Yapılan konuşmalarda, önümüzdeki dönemde de iş birliklerinin daha da güçlendirilerek devam edeceği mesajı verildi. Murat Evke ise konuşmasında, derneğin yalnızca bir iş dünyası kuruluşu olmanın ötesinde, güçlü bir dayanışma ve ortak akıl platformu haline geldiğini ifade etti. Evke, geride kalan 20 yılın emek, mücadele ve üretim kültürünün önemli bir yansıması olduğunu dile getirdi. Programın sonunda ise RUMELİSİAD’ın 20. kuruluş yılı pastası davetlilerin alkışları eşliğinde kesildi.