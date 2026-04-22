ANASİAD üyeleri, iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirmek ve üyeler arasındaki iletişimi güçlendirmek amacıyla Kahve Trendi’nde düzenlenen kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Birlikte geçirilen bu özel buluşma, ANASİAD ailesinin güçlü bağlarını bir kez daha ortaya koydu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen organizasyona yoğun katılım sağlandı.

Toplantıda güncel ekonomik gelişmeler, sektör bazlı fırsatlar ve iş birliği imkânları ele alındı. Katılımcılar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak hem mevcut durumu değerlendirdi hem de geleceğe yönelik projeler hakkında fikirlerini paylaştı.

ANASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Birkan, üyelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu tür buluşmaların devam edeceğini belirtti.

Başkan Hakan Birkan, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“ANASİAD olarak her geçen gün daha da büyüyen ve güçlenen bir yapıya ulaşıyoruz. Bu güçlü birliktelik, iş dünyasında daha etkili ve çözüm odaklı adımlar atmamıza imkân tanıyor. Bursa’mızın ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.”

ANASİAD Bursa Şube Başkanı Veysel Özdemir ise Bursa Şubesi’nin yeni üye kabul sürecine başladığını belirterek, bu gelişmenin Bursa iş dünyasına yeni bir dinamizm kazandıracağını ifade etti.

ANASİAD Kurucu ve Onursal Başkanı Eyüp Kutlucan da ANASİAD'ın büyüme trendini sürdürdüğünü belirterek, bu gelişimin Bursa iş dünyası ve ülke ekonomisi açısından yeni fırsatlar oluşturacağını söyledi.

Toplantıda ayrıca BTSO Seçim Komitesi Başkanı Taner Eke ile BTSO Enerji Konseyi Başkanı ve ANASİAD Yüksek Danışma Meclisi Başkanı Erol Dağlıoğlu, yaklaşan BTSO seçimleri hakkında bilgi vererek katılımcılarla istişarelerde bulundu.

Programa başta ANASİAD Başkan Vekili Ali Kamil Goral, ANASİAD Genel Sekreteri Ergün Turba olmak üzere ANASİAD yönetim kurulu üyeleri, yüksek danışma meclisi üyeleri ve dernek üyeleri aileleriyle birlikte katıldı.

Kahvaltı eşliğinde gerçekleşen toplantı, üyelerin birbirleriyle daha yakından tanışmasına ve yeni iş bağlantıları kurmasına katkı sağladı. Etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.