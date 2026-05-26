BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının dar alana sıkışan değil, ufkunu dünyaya açan bir güç olduğunun altını çizerek, “Hedefimiz, Bursa’yı daha rekabetçi, daha dirençli, daha yenilikçi ve daha güçlü bir ekonomi merkezi haline getirmektir. Bu hedeflerimizi canlı tutan unsur da meclisimiz, komitelerimiz, konseylerimiz, sektör temsilcilerimiz ve 60 bini aşkın üyemizdir. Aynı hedefe bakanlar, aynı geleceği kurar. Aynı sofraya emek koyanlar, aynı bereketi paylaşır. Bursa iş dünyası olarak bugüne kadar nasıl büyük başarıları birlikte hayata geçirdiysek, 2030 vizyonu doğrultusundaki hedeflerimize de aynı inanç, aynı azim ve aynı dayanışma ruhuyla ulaşacağız.” ifadelerini kullandı.

“Dijital ve yeşil dönüşüm küresel rekabetin dinamik unsurlarıdır”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur ise dijital ve yeşil dönüşümün küresel rekabetin en önemli unsurları haline geldiğini belirterek, Bursa iş dünyasının bu dönüşüm sürecinde güçlü şekilde yer alması gerektiğini vurguladı. Bursa Business School ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uludağ Çevre Forumu’nun sürdürülebilir sanayi üretimi ve yeşil dönüşüm konularında önemli paylaşımlara sahne olduğunu belirten Uğur, etkinliğe öncülük eden AB Uyum ve Yeşil Mutabakat Konseyi ile destek veren kurumlara teşekkür etti. Ali Uğur, “Dijital ve yeşil dönüşüm, küresel rekabet dinamiklerinin en önemli unsurları haline geldi. Birçok ülkenin yeşil dönüşüm rüzgarını arkasına aldığı bu yarışta bizlerin de geride kalmaması gerekiyor.” dedi.