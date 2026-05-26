İçmimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymaz, İçmimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, İçmimarlar Odası Bursa Şubesi üyeleri ve kalabalık davetli topluluğunun katıldığı gecenin açılışında konuşan İçmimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Nehir Özbey, gece vesilesiyle içmimarlık mesleğinin birlikteliğini, üretme heyecanını ve birlikte güçlenme iradesini de kutladıklarını söyledi.

4 aylık etkinlik fırtınası

Göreve geldikleri günden bu yana 4 aylık süreyi geride bıraktıklarını belirten İç Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Özbey, “4 aylık süreçte, yönetim kurulum ve komisyonlarımızla birlikte Bursa Şubemizi daha aktif, daha görünür ve üyeleriyle daha güçlü bağ kuran bir yapıya dönüştürmek adına yoğun ve kararlı bir çalışma yürüttük. Bu süreçte 4 teknik gezi, 2 üniversite ziyareti, 3 protokol ziyareti, 32 ziyaret kabulü, 40 firma ile üyelerimize özel indirim anlaşması, 10 yönetim kurulu toplantısı, 15 komisyon toplantısı, 8 genel kurul katılımı, 2 üye tanışma toplantısı, 1 üniversite semineri ve workshop etkinliği, 1 panel, 1 kongre, 1 fuar katılımı, 5 basın röportajı ve ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdik. Yönetime gelişimizin henüz 120. gününde, hepimizi bir araya getiren bu anlamlı organizasyona ev sahipliği yapmanın da ayrıca gururunu yaşıyoruz. Tüm bunlar bizim için yalnızca rakamlardan ibaret değil. Her biri mesleğimize duyduğumuz sorumluluğun, üyelerimize verdiğimiz değerin ve Bursa’da daha güçlü, daha görünür ve daha etkili bir meslek örgütü oluşturma hedefimizin bir parçası” diye konuştu.

Mesleğin kıdemlilerine onur plaketi

İçmimarlar Odası’nın kuruluşunun 50. yılında mesleklerine uzun yıllar emek veren meslektaşlarını onurlandırmak üzere ilk kez meslekte onur plaketleri takdim edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Özbey, bir mesleğin gerçek hafızasını, ona yıllarını veren, emeğini bırakan ve meslek kültürünü geleceğe taşıyan insanların oluşturduğuna işaret etti.