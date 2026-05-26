85 standın yer aldığı organizasyonda; el yapımı doğal ürünler, sağlıklı yaşam alternatifleri, yerel üreticiler ve çeşitli kurumların çalışmaları ziyaretçilerle buluştu. Şenlikten elde edilen gelirler, “Geleceğe Borcumuzu Ödeme Zamanı” projesi kapsamında doğaya nefes olacak 50 bin fidanın toprakla buluşmasına katkı sağlayacak.

Sahipsiz canlara umut oldular

Şenliğin ikinci gününde gerçekleştirilen sahiplendirme etkinliği ise duygu dolu anlara sahne oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in katılımıyla düzenlenen program kapsamında, koruma altındaki patili dostlar sıcak yuvalarına kavuştu. Bir cana yuva olmanın mutluluğu, etkinliğin en anlamlı anlarından biri oldu. YASAV Yönetim Kurulu Başkanı Emire Cantürk Eren de etkinlik süresince stantları ziyaret ederek katılımcılara teşekkür belgelerini takdim etti. Etkinlik sonunda değerlendirmelerde bulunan Emire Cantürk Eren, organizasyona katkı sunan tüm kurumlara, katılımcılara ve Bursalılara teşekkür ederek şunları söyledi: “Doğal Yaşam ve Alışveriş Şenliği’ni yalnızca bir etkinlik değil; dayanışmanın, farkındalığın ve iyiliğin buluştuğu bir alan olarak gördük. Bursalıların yoğun ilgisiyle bu anlam daha da büyüdü. Elde edilen katkılarla 50 bin fidanı toprakla buluşturacak olmak bizim için çok kıymetli. Doğaya, canlılara ve geleceğimize karşı sorumluluğumuzu birlikte büyütmeye devam edeceğiz.”