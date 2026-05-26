Kurban Bayramı öncesinde BUMEV Yönetimi tarafından düzenlenen kahvaltı programında bayram coşkusu yaşanırken, 2025-2026 akademik yılında fakültelerinde eğitimlerini tamamlayacak bursiyerlerin de mezuniyetleri kutlandı. Görükle Buano Vita’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltılı bayramlaşma programına BUMEV Başkanı Ahmet Akın ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve bursiyer öğrenciler katıldı. BUMEV Başkanı Ahmet Akın, “Bursa Muş Eğitim ve Hizmet Vakfı olarak 78 farklı üniversitede ve 65 ayrı bölümde olmak üzere ülkemizin dört bir yanından 250 öğrencimize burs desteği sağlıyor, onların eğitim hayatlarında yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Her bir öğrencinin hayatına dokunmak, aslında bir ailenin geleceğine, hatta toplumun yarınlarına dokunmak anlamına gelmektedir. Bizim hedefimiz sadece yardım eden bir Vakıf olmak değil, bilinçli, eğitimli ve üretken bir toplumun inşasına katkı sunan güçlü bir gönül hareketi olmaktır” dedi. Konuşmasında akademik yılın sonuna gelindiğini dile getiren BUMEV Başkanı Ahmet Akın, “Aramızda mezun olacak arkadaşlarımız da bulunuyor, kendilerinin hayatlarında yeni bir dönem başlayacak, mezun olacak arkadaşlarımızla bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Onların her zaman yanınızda olacağız. Eğitimlerine devam edecek bursiyerlerimize de başarılarının devamını diliyoruz. Göreve geldiğimizden itibaren çalışmalarımızı yoğunlaştırmış durumdayız ve proje geliştirme anlamı taşıyan görüşmeler yapıyoruz” diye konuştu.