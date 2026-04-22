TMMOB Harita Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Ali Faruk Çolak, Veteriner Hekimleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Melike Baysal, Mimarlar Odası Bursa Şubesi yönetici ve üyeleri ile davetlilerin katıldığı programda bir açılış programı gerçekleştiren TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, dolu dolu geçirdikleri etkinliklerle dünyaya mal olmuş bir değer olan Mimar Sinan’ı hak ettiği şekilde anarak, mimarlık mesleğinin önemine bir kez daha vurgu yaptıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Dairesi Başkanı Güney Özkılınç ise ‘Bursa’nın Kültürel Mirası’ konulu sunumunda, daire başkanlığı olarak Bursa’nın tarihi ve kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı. Güney Özkılınç, “Bursa gerçekten hikayesi olan, hikayeleri olan bir şehir. Nereye dokunsanız oradan bir hikaye çıkıyor. İşte içinde bulunduğumuz yer Osmanlı'nın yedi yüzüncü, yani Bursa'nın Fethi'nin yedi yüzüncü yılı. Büyük bir imparatorluğun kurulduğu topraklardayız. Geçtiğimiz yıl İznik’te Büyük Konsül’ün kuruluşunun 1700. yılıydı. Büyük Konsül’ün toplanışı. Dünya tarihi açısından çok önemli bir gelişimedir. Osmanlı fikriyatının oluştuğu yer İznik’tir. Bursamızda bu şekilde geçmişi binlerce yıla dayanan ve dünyaya mal olan birçok merkez var. Yine İslam Dini açısından birçok önemli kişi ve merkez Bursamızda mevcut. Bir çok tasavvuf alimine ev sahipliği yapmış Bursamız. Tüm bunlar bir tesadüf değil, Bursamızın Bitinya, Roma, Bizans, Osmanlı dönemlerinden kalma eşsiz mimari yapıları ve kültürel öğeleri var” dedi.