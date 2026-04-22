Şeref Demir, kampanyaya desteğini sosyal medya hesabından şu sözlerle açıkladı: “Güçlü şehirler güçlü değerleri ile yükselir. Bursaspor bu şehrin sadece bir takımı değil ortak sevincimiz gururumuz ve heyecanımızdır. Bugün bu değere sahip çıkma günüdür.

Bugün yeniden ayağa kalkma ve hak ettiği yere yürüme zamanıdır. Bursaspor'un şampiyonluk yolculuğunda, biz de varız diyor; 1 milyon TL destek veriyoruz. Haydi Bursa şimdi destek zamanı.”

Bursaspor’dan teşekkür

Bursaspor, şampiyonluk primi kampanyasına destek veren Şeref Demir’e teşekkür etti. Bursaspor’un sosyal medya hesabından hesabından yapılan açıklama şöyle: “Yönetim Kurulumuz tarafından başlatılan Şampiyonluk Primi kampanyasına; Akyükselen İnşaat ve İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı, BTSO Meclis Üyesi Sayın Şeref Demir 1.000.000 TL ile destek vermiştir. Değerli katkılarından dolayı Sayın Şeref Demir’e teşekkürlerimizi sunarız.”